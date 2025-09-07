トヨタの「“7人乗り”プリウス」!? めちゃ広い3列シート空間×全長4.6m級で「ちょうどイイサイズ」！ “リッター31km”の超低燃費ミニバン「アルファ」復活に期待大！

独自の魅力多数で実力はプリウスを大きく超えている!?

2009年に登場したトヨタの3代目「プリウス」。

その資産を受け継ぎ、さらに進化を果たした数々の機能性を詰め込んだ「プリウスα」ですが、1代限りで2021年に姿を消してしまいました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“7人乗り”プリウス」!? 画像で見る（30枚以上）

誰にでも合う“特別なプリウス”の復活に、多くの期待の声が集まっています。

スゴい「“7人乗り”プリウス」復活に期待大！

プリウスαは、2011年5月にトヨタ全チャネルで販売が開始されました。プリウスから継承されたトライアングルシルエットに、広くなった室内スペースを融合した、新しい形のクルマです。

3列・7人乗り仕様と、2列・5人乗り仕様の2タイプが設定されていました。

ベースとなった3代目プリウスとの違いは多数ありますが、まずはエクステリアから。

プリウスαのボディサイズは、全長4615mm×全幅1775mm×全高1575mmで、プリウスと比較すると全長が155mm、全幅が30mm、全高が85mmプラスされています。ホイールベースは80mm延伸され2780mmです。

外観以上に大きく違うのが室内です。

室内長は2000mm（3代目プリウス＋95mm）、室内幅1520mm（＋50mm）と縦横に広いのが大きな特徴。

一方で室内高はプリウスαの方が5mm低い1220mmとなっています。

ただ、数値上では小さくなっている室内高ですが、プリウスαはプリウスよりも緩やかにボディ後方へ向かってルーフが傾斜しているため、後席乗員のヘッドクリアランスは、プリウスよりも広く感じられるでしょう。

また、プリウスよりも圧倒的に乗り降りしやすいのがプリウスαの特徴です。

シート高さを表すヒップポイントは、プリウスよりも30mm高い605mmとなっています。立っている位置から、あまり屈むことなく車内へ乗り込めるのは、多くのユーザーにとって使いやすさを感じるポイントです。

荷室の大きさにも定評があるのがプリウスα。

プリウスと同じ5人乗りの場合、荷室長は75mm長い985mmで、荷室幅が25mm広い1580mmです。そして荷室高は120mmも高い795mmで、ラゲッジスペースの容量は195Lも大きい535Lという広さ。

乗用スペースよりも、荷室スペースの方がプリウスαの圧倒的な広さを感じることができます。多彩に荷物を積み込めるユーティリティ性能を求める人ほど、プリウスαの恩恵を強く受けることができるでしょう。

動力性能はプリウスと同じTHS（トヨタハイブリッドシステム）IIを使用していて安定感は抜群。

2011年デビュー当時のカタログ燃費は31.0km／L（10・15モード燃費）をマークし、コンパクトミニバンクラスでトップの低燃費を誇りました。

3列・7人乗り仕様では、新開発されたリチウムイオンバッテリーを搭載し、2列・5人乗りではプリウスと同じニッケル水素バッテリーを搭載しています。

どちらも高機能なバッテリーですが、特に長く安心して使うなら、5人乗りのニッケル水素バッテリーがおススメです。

現在も多くのタクシーで3代目プリウスの姿を見ることができ、耐久性はお墨付き。交換が必要になったときにも、リビルト品が多く出回っているため、費用負担も少なくなる傾向にあります。

「バネ上制振制御」をいち早く搭載

またプリウスαには、プリウスには搭載されていない、乗り心地を圧倒的に向上させる機能が備わっているのです。

それが「バネ上制振制御」というもので、路面の起伏に応じてリアルタイムにトルクコントロールすることにより、路面からのピッチ挙動を低減します。

今こそ欲しい「広くて燃費の良いプリウス」！

乗り心地を向上させるとともにタイヤの接地性を高め、操舵フィールも向上させる優れものです。

プリウスαで好評だったこの機能は、以降に登場する「クラウン」や「アルファード／ヴェルファイア」など、ハイブリッドカーに多数用いられて、今やトヨタのドライブフィールに欠かせない装備のひとつとなっています。

※ ※ ※

2021年に絶版となってしまったプリウスαですが、復活を望む声は数多くあり、今なお人気の高い車種です。

現行の5代目プリウスをベースにして、プリウスαの特徴であるスペースユーティリティと環境性能を絶妙にバランスさせたクルマが生まれると、また人気になりそうです。

クラウンブランドにある「クラウンエステート」のような仕様がプリウスで実現すると、プリウスαの復活といえるのではないでしょうか。

4種類に分かれて大成功したクラウンに続き、プリウスにも派生モデルが登場することを期待しましょう。