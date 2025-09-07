【映画キミとアイドルプリキュア♪】「わんぷり＆ひろプリ」篇特別映像が公開！
9月12日（金）より全国公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』。「キミプリ」だけじゃない！ 歴代シリーズのプリキュアからも目が離せない「わんぷり＆ひろプリ」篇特別映像が公開。また、大人ももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布も決定した。
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』のテーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった〈キラキランド〉を救うため、伝説の救世主 ”アイドルプリキュア” を探しにやってきた妖精・プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う ”アイドルプリキュア” に変身するというストーリーです。【キュアウインク／蒼風なな】と【キュアキュンキュン／紫雨こころ】の心強い仲間や、先日新たなプリキュアとして【キュアズキューン／プリルン】、【キュアキッス／メロロン】も加わり、毎週大きな盛り上がりを見せている。
ある日うたたちは、不思議な島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に出演することに！しかし突然、謎の怪物の登場で島と世界が大ピンチ。しかも過去に飛んじゃった！？ ピンチを救うヒントは、女神の伝説と謎の少女……？ さぁ！ 歌って踊ってファンサして、キミに届けるキラッキライブスタート！
いよいよ映画公開まで一週間を切った中、出演が決まっている「わんだふるぷりきゅあ！」と「ひろがるスカイ！プリキュア」の活躍にますます期待が高まる「わんぷり＆ひろプリ篇」特別映像が公開された。
映像では、キュアアイドルが驚きの表情を浮かべる先に、「わんぷり」「ひろプリ」が駆けつける頼もしい姿が！ さらに南の島を思わせるアイアイ島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に並ぶ、B級グルメやグッズを楽しむ姿も。そこには悟＆大福（『わんだふるぷりきゅあ！』）も映し出されていて、和気藹々とした姿は必見！ 映画オリジナルのキラキライトを手に、大迫力のスペシャルステージで歌って踊るアイドルプリキュアの勇姿はもちろん、『映画キミとアイドルプリキュア♪』のスクリーンでプリキュアがシリーズの垣根を越えてどのような活躍を遂げるのか、乞うご期待。
さらに、9月19日（金）から全国30万枚限定で、大人も子どもももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布が決定した。アイドルプリキュアの5名と響カイト、さらには秘密に包まれたシークレットの全7種からランダムで配布される。
「推し活」には欠かせないうちわを模したクリアカードになっていて、本作にぴったりのプレゼントだ。スマホカバーに入れて持ち運べるサイズで、さらに、ハート型や、柄の部分にはリボンがあしらわれていて、全種類集めたくなるほどのキュートなデザイン。数量限定なのでお早めに。
映画でしか観られないライブステージ、歴代シリーズのプリキュアの活躍、入場者プレゼントなど、たくさんのキラッキランランが詰まった『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』は9月12日全国公開、お楽しみに。
（C）2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会
