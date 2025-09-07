女優の松本まりか（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるテレビ朝日「奪い愛、真夏」（金曜後11・15）のクランクアップを報告した。

「クランクアップ記念に1日ピザ店長」「#奪い愛真夏」「#ピザも奪い愛？」「#ううん（ピザ）は譲り愛だった」とつづり、“ピザ店長”になる姿を公開した。

「スタッフキャストの皆さま 本当にありがとうございました 沢山沢山支えてもらいました」と感謝。「どんな時もみんな優しくて温かかった それを肌で感じながら撮影ができました 度々差し入れすぎた？私のお手製焼き芋とか フルーツとか、塩飴とか、美味しい嬉しいって食べてくれる みんなのとびっきりの笑顔がどんなに嬉しかったか」とつづった。

「沢山悩んだし正解を探し続けてきたけど クランクアップにみんなの最高の笑顔が見れて 嬉しくてほんとさいごよかったなって、、みんなーだいすきだぜー！！」と記した。

「@tyson.pizza いつも感動の美味しいピザをありがとうございます #窯焼きピザカー #9種類食べ放題」とピザカーの差し入れしたことを明かした。

「PS 千葉県産さつまいもアンバサダーの私に まりかさんのさつまいもでピザ作りますと提案してくれるタイソンさんの粋な計らいにもいつも感謝です タイソンさんの窯で焼くさつまいもピザは絶品でした」とした。

「改めまして皆さま大大大感謝ですっ！！」と松本。「アップのコメントまだ書くつもりなかったけどとまらなかった！ととと取り急ぎ」としつつ「ところでこの顔ナニ？」と自らの顔にツッコミを入れた。