モデルで俳優の三吉彩花が9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。ジャストサイズの衣装に詰め込まれた極上のスタイルでファンを魅了した。

【映像】ぴったり衣装で映える三好の抜群スタイル（全身姿）

世界的ファッションデザイナー、ジャンポール・ゴルチエが幼少期からトップデザイナーとして躍進していく激動の半生と創造の軌跡を描いた舞台『ファッションフリークショー』のステージに、登場した三吉。ボディラインが際立つブラック衣装にロング丈のコートを羽織ってランウェイを雰囲気たっぷりに闊歩した。

三吉のステージに「迫力半端ない」「スタイル圧巻でした」の声

この日、三吉にとって2回目のステージとなったが、見守っていたファンからは歓喜の声が寄せられ「かっこよ！」「三吉ちゃんすごい」などのコメントが届いた他、「迫力半端ない」「美しかった」「スタイル圧巻でした」などの反響が上がっていた。

三吉は、1996年6月18日生まれの埼玉県出身。身長173cmという高身長を武器に、2010年には雑誌「Seventeen」専属モデルに抜擢。同誌卒業後も「25ansウェディング」カバーガールなど数々の雑誌モデルを務める。映画『グッモーエビアン！』で第67回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞受賞。その後も、映画『旅立ちの島唄〜十五の春〜』、映画『本心』などに出演。Netflixシリーズ 「今際の国のアリス」シーズン3に出演。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

