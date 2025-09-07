靴下屋×ウンナナクール♡熊本限定コラボパジャマが登場

「世界中の足元にワクワクを届ける」靴下屋と、「女の子の人生を応援する」ウンナナクールがコラボレーション。熊本下通り店限定で、特別なアップサイクルパジャマが発売されます。熊本の魅力を詰め込んだ刺繍や、素材・着心地へのこだわりが光るこのパジャマは、日常にほんの少しの特別感を添えてくれるアイテム。さらに、自分だけの靴下カスタマイズも楽しめる新しいサービスが登場します♪

熊本モチーフ刺繍入りパジャマ

今回発売されるパジャマは、ウンナナクールのアップサイクルパジャマをベースにした特別仕様。

袖には「熊本城」や郷土名物「からしれんこん」、そして熊本市動植物園で飼育されている希少な「キンシコウ」をあしらった遊び心のある刺繍が施されています。

価格は6,930円（税込）、上下セットでの展開です。発売日は9月12日（金）入荷予定となっています。

DIOR新作「ディオール ヴォヤージュ」♡エレガンス漂う最新コレクションバッグ

靴下にも刺繍カスタマイズ可能♡

同じ刺繍デザインを靴下に施すことができるカスタマイズサービスも登場。限定パジャマを購入した方には、靴下への刺繍を無料で提供。

パジャマと合わせて楽しめるほか、有料で普段の靴下にも刺繍を入れることができ、自分だけの一足を作ることができます。大切な人へのギフトとしてもおすすめです♪

素材と着心地へのこだわり

アップサイクル素材を使用したパジャマは、環境にも優しく、着る人に「心地よくて、ちょっと気分が上がる」時間を届けてくれます。

おうち時間を特別に彩るアイテムとして、デザイン性だけでなく実用性も兼ね備えたラインナップです。

熊本限定で楽しむ特別な一着を

靴下屋とウンナナクールのコラボレーションから誕生した熊本限定パジャマは、地域の魅力をデザインに取り入れた、遊び心と心地よさを両立するアイテム。

特別な刺繍が施された靴下とあわせて、世界にひとつだけのスタイルを楽しんでみませんか？♡ 熊本下通り店でしか手に入らない限定アイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください。