女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。驚きの交友関係を明かした。

MC加藤浩次から休日の過ごし方などのトークをする中で「お酒とかは飲むの？誰と飲んでるの？」と聞かれると、広瀬は「20歳の時に、キック（ボクシング）のトレーナーから教えてもらったスナックみたいなところがあって。そこのスナックに通ってる、性別、年齢、職業バラバラなんですけど、10人くらいの、いまだに仲いい人たちと。誰かの誕生日は必ずお祝いするし。全員一般の方で。女性もいるし男性もいるし、年齢もバラバラで。（その10人の年齢の）一番上は55歳とか56歳とか」と明かした。

加藤が「おっちゃん？」と聞くと、広瀬は「そうです、そうです」。加藤が「おっちゃんもいるわけ？そのグループに。業界関係者は誰もいないの？」と突っ込んで確認すると、広瀬は「いないですね」と答えた。

驚いた加藤は「そこの中にすずちゃんが1人、ぽんと入ってるの？」と質問し、広瀬が「はい」と言うと、加藤は「めっちゃいいね〜」と称賛した。

広瀬は「めちゃくちゃ楽しくて。だから、休みの日会うっていってもその中の誰かとかで。日々の友達は」と続けた。加藤が「ご飯食べ行ったり飲みに行ったりするとかは、そのスナックの常連さんと行ったりすることが多い？」と聞くと、広瀬は「そうです。全部そうです。私が何のテレビに出てて作品に出てるか、ほとんど知らない人が多くて。それも楽で。“（広瀬が）出てるやつ一緒に見に行こうよ”って。映画館に」と話した。

加藤が「それはおっちゃんじゃないよね？」と確認すると、広瀬は「おっちゃんたちと。行って、“あの女優さん綺麗だった”みたいな話をひたすら聞くっていう」と明かした。

加藤がさらに「（スナックで）歌ったりするの？すずちゃんも」とつっこむと、広瀬は「一緒にみんなで歌ったりとかします。でもだいたい聞く方がいいので。スナックで（いろんな歌を）聴きすぎてどんどん（歌を）覚えて。“この人は尾崎豊さん”とか“この人は玉置（浩二）さん”とか…」と話していた。