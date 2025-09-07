「消防隊のユニフォームが似合う」といえば、思い浮かぶ有名人は誰でしょうか。株式会社NEXERと株式会社アルファユニが行ったアンケート調査で、全国の男女1000人が選ぶランキングが明らかになりました。



【写真】体力自慢がずらり 消防隊のユニフォームが似合う有名人ランキング

この調査は、2025年7月4日〜14日にかけて、全国の男女1000人を対象にインターネットで実施されました。



◆1位 鈴木亮平 121票

・バッチリ似合いそうな気がする。（20代・女性）

・体格が良いし、顔も凛々しくてかっこいいから。（30代・女性）

・ガタイのよさとドラマのイメージから。（30代・女性）

・東京MERの印象が強く、熱血漢の役が似合うから。（30代・女性）

・こういった役をやらせたら今一番似合う俳優だと思うからです。（40代・男性）

・引き締まった筋肉質な体や精悍な顔をしていて、スタイルが良いから。（40代・女性）

・体型がガシッとしていて、似合うイメージが想像しやすかったから。（40代・女性）



鍛え抜かれた体格や誠実な雰囲気が、消防隊のイメージに合うという声が多く寄せられました。



◆2位 伊藤英明 76票

・体が大きくて熱いイメージがあるから。（30代・女性）

・海猿がかっこよかったから。（30代・女性）

・背が高くてカッコいいから。（40代・男性）

・体格の良さと男らしさが似合うと思います。（40代・女性）

・海猿のイメージがあるので、消防隊でも似合うと思うからです。（40代・男性）

・海猿のイメージで。ガタイが良いから似合いそうです。（40代・女性）

・熱血漢があって、ガタイもいいから。（50代・男性）



ワイルドな容姿には存在感があり、勇敢さや逞しさがにじみ出ているという意見がありました。ドラマや映画で演じた役柄のイメージを持っている人も多いようです。



◆3位 阿部寛 64票

・顔が濃いから。（20代・男性）

・真剣な表情にもユーモアにも対応できる表現力があり、熱い使命感を持った隊員が想像できるから。（30代・男性）

・表情や雰囲気に責任感、信頼感、リーダーシップが漂っており、説得力があると感じるから。（30代・男性）

・危険な場所にも果敢に飛び込んでくれそうだから。（40代・男性）

・体格が良く、力もありそうだし、真面目に取り組みそうだから。（50代・男性）

・ワイルドで勇敢な雰囲気だから。（50代・男性）



背が高くがっしりしていて、冷静な雰囲気が消防隊にぴったりだという意見が多く寄せられました。演技で見せる真剣な表情からも消防隊としての真摯な姿勢が想像できます。



◆4位 なかやまきんに君 55票

・マッチョは何を着ても似合うから。（20代・女性）

・筋肉質が人を助けられそうなイメージを持てる。（20代・男性）

・身体がガッチリしてるから。（30代・女性）

・筋肉がすごいと思うから。（40代・男性）

・体がごついので、防火服に負けないシルエットになりそう。（50代・男性）



名前の通りに鍛え上げられた筋肉と、明るいキャラクターも相まって、頼れる消防隊のイメージを持った人が多かったようです。



◆5位 ケイン・コスギ 54票

・身体を鍛えていて消防士っぽさがあるから。（20代・女性）

・体格もいいし精鍛な顔つきだから。（30代・男性）

・筋肉質なので似合うと思います。（30代・女性）

・アクションがこなせる上にカッコいいから。（40代・男性）

・顔つきや筋肉、雰囲気がもう絶対に似合う。（40代・男性）



運動神経のよさと肉体美から、消防隊のユニフォームが似合いそうだと思った人が多かったようです。



なお、第6位以降は以下のようになりました。



6位 ワタリ119 52票

・消防士芸人だから。（30代・男性）

・消防士の経歴があるので、消防服の着方や身のこなしに違和感が無さそうだから。（50代・女性）



7位 木村拓哉 35票

・かっこいいから。（10代・女性）

・ドラマであらゆるユニフォームを着こなしてきた実績。（40代・男性）



8位 照英 34票

・熱い男だから。（30代・女性）

・風貌、体格、そして熱い演技が似合いそうな点で消防士に似合うと思います。（30代・男性）



9位 市原隼人 31票

・誠実な感じが似合っている。（20代・男性）

・男っぽい雰囲気とガタイの良さから。（30代・男性）



10位 岡田准一 23票

・めちゃくちゃ鍛えているから。（40代・女性）

・筋肉もあり、かっこいいから。（40代・女性）



【出典】

株式会社NEXERと株式会社アルファユニによる調査

