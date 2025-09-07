「まさかりかついで きんたろう〜 くまにまたがり おうまのけいこ♪」。

誰もが知っている金太郎は、静岡県小山町の生まれと伝わる。町には、金太郎ゆかりの名所が多く残り、金太郎を愛する町民たちが町づくりにも役立てている。（佐藤彩音）

■頼光と鬼退治

伝承などによると、京都から来た八重桐（やえぎり）という山姥（やまうば）が、小山町の中島の地に住み始めた。八重桐は、夢で赤い龍（りゅう）と結ばれ赤子を宿し、滝に打たれて無事の出産を祈ると、真っ赤な男児が生まれたという。

金太郎と名付けられた子は丈夫で、山で熊と相撲を取ったり、獣同士で相撲を取らせたりして遊んで育った。２１歳の時、通りかかった都の武将源頼光に力量を認められて家来となり、坂田公（金）時と名を改め、ともに京へ上った。さみしい思いをする八重桐のため、屋敷に桜を１本植えて旅立ったという。頼光らとともに、当時都を混乱に陥れていた鬼の頭領「酒呑童子（しゅてんどうじ）」を成敗するなど、全国を回って鬼や賊を討伐した。

頼光一行の酒呑童子退治伝説は絵巻や謡曲、御伽草子（おとぎぞうし）、歌舞伎などで伝えられてきた。町内には、頼光と初対面した「不動の滝」、幼い金太郎が山に入る際、仲の良い猿がいつも金太郎を待っていたという「猿待合」など、ゆかりの地が多く存在し、聖地巡礼として観光客にも人気だ。

■「元気な子」の象徴

金太郎の童謡は明治時代に作られたが、小山町ゆかりの人物として取り上げられるようになったのは昭和以降だという。町史などによると、１９３４年に地元有志が生家跡地に「金時神社」を建立。同年、尋常小学校の教科書の指導書に出生地が小山町と記された。

金時神社周辺を整備した「金時公園」は、今も住民の憩いの場になっている。毎年５月に行われる富士山金太郎春まつりでは、健やかな成長を願って、子ども相撲大会が開かれている。

町教育委員会は「金太郎十か条」を制定。「体を進んで動かします」「相手を考えた言葉づかいをします」など、金太郎のように強く優しい人になってもらいたいという願いが込められている。町教委生涯学習課の金子節郎課長（５４）は「金太郎は町の英雄。子どもたちには健やかに育ってほしい」と目を細める。

■食で盛り上げ

町商工会女性部は、新たなご当地グルメを育てたいと、「金太郎の夢まきます」プロジェクトを展開している。金太郎の子どもの名とされる「金平」にちなみ、町内の飲食店や食品製造販売店が、きんぴらを包んだ春巻きや太巻き、マフィンなどを開発してきた。

冨士霊園内の「レストランふじみ」では、金太郎の粘り強さをイメージしてモロヘイヤやキムチを包んだ春巻き（２本６５０円）を販売しており、店の人気メニューになっているという。町商工会女性部長の内田澄枝さん（６７）は「全国誰もが知っている金太郎が、この町の子だということをもっともっと知ってほしい」と力を込めた。