脚本家の三谷幸喜氏が６日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。４月に死去していたことが明らかになった、大人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の山さん役で知られる俳優の露口茂をしのんだ。

露口さんは「太陽にほえろ！」で、長きにわたって“山さん”こと山村精一刑事役を務めていた。三谷氏は「露口茂さんがお亡くなりになって。映画もたくさん出られてたんだけど、僕らの世代からすると、山さん。太陽にほえろの山さんじゃないですか」と回想した。

「前に刑事さんたちにインタビューしたことがあって。『実際の刑事さんから見た、ドラマに出ている刑事さんで、一番、刑事らしい刑事は誰ですか？』って聞いたら、皆さん『山さん』だって。『すごいリアリティーがある』とおっしゃってました」と明かした。続けて「一番、リアリティーがないのが、古畑（任三郎）だってって言ってました。『あんな奴はいない』って」と、自身が脚本を務めた大人気ドラマ「古畑任三郎」の名前を自虐的に出して、スタジオの笑いを誘っていた。