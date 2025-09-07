大統領執務室のトランプ米大統領＝５日/Alex Brandon/AP

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領と側近が、１０月に韓国を訪問する準備を静かに進めていることがわかった。政権当局者３人が明らかにした。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせたもので、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談する重要な機会になるとみられている。

ＡＰＥＣ首脳会議は１０月下旬から１１月上旬にかけて韓国・慶州市で予定されている。情報筋によれば、ＡＰＥＣにあわせた二国間協議について真剣な話し合いが行われているものの、日程は決まっていない。習主席は先の電話会談でトランプ大統領と夫人を中国に招待しており、米国側も応じたが、こちらも日程は決まっていない。

当局者によれば、詳細を詰めている最中だが、トランプ氏が今回の外遊に他の訪問先を追加するかは不明。米政権は今回の外遊について、トランプ氏が米国へのさらなる投資を獲得する機会と見ているという。米国への投資は、サウジアラビアやカタール、アラブ首長国連邦といったトランプ氏の最近の外遊でも焦点となっていた。

ホワイトハウス当局者は「韓国訪問が検討されており、経済協力に重点を置いたものになるだろう」と述べた。通商や防衛、原子力の民間利用に関する協議にも重点が置かれる見通しだという。

トランプ氏によるアジア訪問は、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と再び会談する可能性も秘めている。だが、金総書記の出席は依然として不透明で、米政権はむしろ習主席との会談の実現に向けて注力しているという。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領は先に行われたトランプ氏との会談で、トランプ氏をＡＰＥＣに招待し、金総書記との会談の場として活用できると提案した。トランプ氏も記者団に対し、金総書記と会談する意欲を明らかにしていた。

今回の訪韓は、トランプ氏にとって、習主席や金総書記との関係が微妙な時期にあたる。

習主席はこのほど、北京で、第２次世界大戦終結８０年を記念する軍事パレードを実施。これにあわせて訪中した金総書記やロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相らと会談を行った。

トランプ氏は各国首脳と個人的なつながりがあると繰り返し強調する一方、会談を何度も批判した。

トランプ氏はパレード当日にＳＮＳに「習近平主席と素晴らしい中国国民の皆様が素晴らしく永続的な祝賀の日を過ごされますように。米国に対して陰謀を企てているプーチン大統領と金正恩総書記に私の心からの敬意をお伝えください」と投稿した。５日には、習主席、プーチン大統領、モディ首相の写真を共有し、「どうやら我々はインドとロシアを、最も深く最も黒い中国に奪われてしまったようだ。彼らがともに長く繁栄する未来を築けることを願う」とつづった。