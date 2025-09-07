◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の３回１死二、三塁で迎えた第２打席は初球打ちで遊ゴロとなったが、その間に三塁走者が先制のホームを踏み、大谷が４試合ぶりに打点を挙げた。

オリオールズ先発の左腕ロジャーズは今季１４試合で８勝２敗、防御率１・３９と絶好調だ。大谷はエンゼルス時代の２２年に対戦し、３打数１安打で２打点、１三振だった。Ｂ・ルース生誕の地、ボルティモアでは過去４本のアーチを放っており、この日は４試合ぶりとなる４７号で先発の山本由伸投手（２７）を援護したいところだ。

試合前にはカル・リプケン氏（現オリオールズ共同オーナー）がメジャー記録の２１３１試合連続出場を達成してから３０周年の記念式典が行われた。大谷はまだ興奮に包まれていた初回先頭の第１打席で右前打を放ち、３試合ぶりのヒットをマークしていた。

大谷は５日（同６日）のオリオールズ戦に二刀流出場した。当初は３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦に登板予定だったが、体調不良のため回避。８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で登板することが発表されていたが、５日に先発するはずだったグラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避した。そこで試合開始５時間ほど前の現地午後２時頃に大谷に首脳陣から打診があり、快諾する形で二刀流が実現した。

登板前のルーチンをこなせない中、投手としては３回２／３を３安打無失点５奪三振の熱投。直球はメジャー最速に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、今季最速の平均９９・７マイル（約１６０・５キロ）だった。しかし、打者としては３打数無安打１四球と２戦連続ノーヒットとなっていた。