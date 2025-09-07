Ž¢Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍŽ£ÍÄ¾¯´ü¤ËÌ´Ãæ¤Ç²¦´§¤ò½¸¤á¤¿"·Å´ã"
5ºÐ¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¾¯Ç¯¤¬¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö²¦´§¡×¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§MAKO.¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤Ã¤È»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ä¡Ä¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î¤½¤ó¤Ê¾®¸À¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ¾ÂôÂÙÀ¸»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÎ®¤Î¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¤â¼Â¤Ï¡Ö¾¯¤·Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À¾Âô»á¤ÎÃø½ñ¡Ø°ìÎ®¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ï2ÇÕÌÜ¤Î¥°¥é¥¹¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Î¤« Ä¶°ìÎ®¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤»×¹ÍË¡¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÎ®¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛË¡¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤¬²¦´§¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÍÊª¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¯¡¼¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î²ñÄ¹·óCEO¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¡£6ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¬¥à¤òÇä¤ë¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¾¦Çä»ö¤Ï¤¸¤á¡×¡£½ÇÉã¤µ¤ó¤«¤é¥³¡¼¥é¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¶â¤òÌÙ¤±¡¢11ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¬¥¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌäÂê¡§¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï5ºÐ¤Îº¢¡¢¶á½ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¤ä¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î²¦´§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¦¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¸å¤Ë¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¡¢²¦´§¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Åú¤¨¡§¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿
¤Ê¤ó¤È¡¢5ºÐ¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¾¯Ç¯¡¢½¦¤Ã¤Æ¤¤¿²¦´§¤ò¿·Ê¹»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¤»¤Ã¤»¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËÃ¯¤«¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À³ô¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÈà¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅú¤¨¡×
¤³¤ì¤¾¡¢¡ÖÀóÃÉ¤ÏÁÐÍÕ¤è¤êË§¤·¡×¤ÎÀ¸¤¤¿¸«ËÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤³¤½¥â¥Î¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡×¤Î¸«ËÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·¿¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤¨¤Ã¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é½¸¤á¤¿²¦´§¤ò¥Þ¥Ë¥¢¤ËÇä¤ë¡×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡¡¤µ¤¹¤¬¤ÏËÞ¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ê¼ºÎé¡ª¡Ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·²¦´§¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢¥¿¥À¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¡¢Á°À¤¤Ç¤Ï²»³Ú²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö5ºÐ¤Î»þ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢5ºÐ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ½é¤Î¡Ö¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤ÎËÜ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¯¥¤¥º¹¥¤¤âËÜ¹¥¤¤â±¿Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¼êÄÍ¼£Ãî¤Ï¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¡²è¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ë²ó¤·ÆÉ¤ß¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤òÅ¸Í÷²ñ¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Î¤é¤¯¤í¡Ù¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ó¤ÊÂçÃÀ¤ÊÌ¡²è¤ò¾®³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤À¤±¤ËÁö¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ÖÄó°Æ¤ò½Ð¤¹
´ØÅìÃÏÊý¤Î¤È¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÀß·×¤Ï°ìÎ®¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤Î¼Á¤â¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤Ç¤âÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¿©¤ÙÊüÂê·Á¼°¤ÎÄ«¿©¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤¬Áá¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«¿©¤ò¤É¤¦ºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤«¤ÏÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¹¥É¾¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿Íµ¤¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¡¢¤Ê¤¼Ä«¿©¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÌäÂê¡§¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¡¢¤ªµÒ¤ËÄ«¿©¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ê¥Ò¥ó¥È¡§¼Â¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¶ÈÌ³¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Åú¤¨¡§¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÃÙ¹ï¤¹¤ë¤ªµÒ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ä¥³¡¼¥¹Æâ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥Ç¥£¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¦¼ï¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ«¤ÎÂç»Å»ö¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤ªµÒ¤ÎÂÐ±þ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢3¿Í¤Ç7»þ¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ò¤Þ¤ï¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ÃÙ¹ï¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÀè¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÃÙ¹ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇ¸å¤Î1¿Í¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÄ«¤Ï²¿»þ¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÙ¹ï¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÃÙ¹ï¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¡Ö¥¿¥À¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÏÌµ±×¤ÊÃÙ¹ï¼Ô´ÉÍý¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ»¤·¤ÆÆÀ¤È¤ì¡×¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Êý¼°¤ÎÄ«¿©Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢·Ú¤¯¥Ú¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤â¥´¥ë¥Õ¾ì¤âÎ¾Êý¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¡£»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô½ð¤À¤±ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥³¥¤¤·ÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤ÇÄ¯¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¸¤¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾®»³·°Æ²¤â¡¢¡Ö¤è¤¤´ë²è¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´ë²è¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹´ë²è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¡¢°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
ÆüÀ¶¿©ÉÊÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ÂÆ£É´Ê¡¡£º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¾å¤Ç°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÍ¤ò¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ´Ö¤ÇÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅò¤¬ÌÍ¤Î²¼¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¾å²¼¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡ÖÂæ·Á¤ÎÌÍ¤ò¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ´Ö¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¼Â¤Ï»êÆñ¤Î¥ï¥¶¡£É´Ê¡¤µ¤ó¡¢ÌÍ¤ò¥«¥Ã¥×¤Î¾å¤«¤é²¿ÅÙÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
ÌäÂê¡§»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÌÍ¤ò¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ´Ö¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ëÊýË¡¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Åú¤¨¡§ÌÍ¤ò¾å²¼µÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¸ÇÄê¤·¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÊý¤ò¾å¤«¤é¤«¤Ö¤»¤¿
¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÍ¤ò¾å¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¤º¤ì¤¬¾Ã¤¨¡¢ÌÍ¤Ï¥Ô¥¿¥Ã¤È¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡ª¡¡¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯ÌÍÎà¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤â³Î¤«¡¢µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ëÈ¯ÌÀÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬²Æ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÎä¤¿¤¯¤·¤ÆÇä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸«»ö¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¸«Êý¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â360ÅÙÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥¬¥Ã¥ÄÀÐ¾¾¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤¬360ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿·ÂçÎ¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ê¤á¤ÐÃ¯¤Ë¤Ç¤âÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¤æ¤ÇÍñ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÎ©¤Æ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡¢¤¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤¬³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¤Î³Ì¡×
°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÀª¤¤¤è¤¯Íñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ì¤ò³ä¤Ã¤ÆÍñ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÈ¿Â§¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤â¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¶¯Îõ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤¬³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¤Î³Ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë»¶¡¹½Ð¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¡¢ÌµÍý¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¥·¥Ö¥·¥Ö¾µÂú¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¹Í¤¨¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ°½°¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤È¤¤¤¦³Ì¤¬¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¾¤Ê¤¾¡×¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖµÕ¤«¤é¸«¤¿¤ê¡×¡ÖÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸«¤¿¤ê¡×¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¸«¤¿¤ê¡×¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÎ×¤á¤Ð¡¢²ò·è¤·¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÀ¾Âô ÂÙÀ¸ ¡§ ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë