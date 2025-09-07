名画から飛び出してきた！？キャットハウス潜伏ドッキリで同居猫がびっくり

「視線を感じるニャ」……という一言と共にXに投稿された動画に映るのは、名画風のキャットハウスの中で身をひそめる猫・きなこちゃんと、そこへ何も知らずにやってきたおもちちゃんです。この構図……何かが起きそうな予感！

■ 丸見えでも気づかない！？

身をひそめるとは言ったものの、きなこちゃんの姿はどう見ても丸見え。にもかかわらず、おもちちゃんは全く気付いていないようです。

目の前を通り過ぎようとしたその瞬間！きなこちゃんがおもちちゃんに飛びつき、びっくりして飛び上がってしまいました。これは面白すぎる……！

■ 仲良しだけどドッキリ好き

きなこちゃんとおもちちゃんはペットショップ時代から同じケージで過ごしており、その縁もあって一緒にお迎えされた、実の姉妹のような存在です。普段は仲良しですが、ときにいたずらを仕掛けることも。

飼い主さんによると「違うシチュエーションで、きなこがおもちを驚かせることはよくあります。日ごろの恨みがあるのかも（笑）」とのこと。どうやら今回のドッキリも、日常の延長線上にある出来事のようです。

■ 名画風キャットハウスに猫たちは興味津々

今回きなこちゃんが潜んでいた名画風のキャットハウスは、最近購入したばかりで猫ちゃんたちも興味津々。

当時の状況を飼い主さんは「きなこがおもちを凝視していたので、これは何かやるぞ！という気持ちで見ていました」と振り返ります。まるで美術館の展示品に擬態するかのように身をひそめていた姿は、見事というほかありません。

動画を見た人からは「これは完全に名画の一部」「視線の圧がすごい」「飛び出すタイミングが絶妙すぎる！」といった声が続出。芸術的ないたずらに、多くの人が笑顔になりました。

なお、この翌日の投稿には、おもちちゃんが名画と一体化する姿も。今後もしばらくはきなこちゃんとおもちちゃんの驚かしあいは続くことになりそうです。

＜記事化協力＞

モフモフ猫のきなこもちさん（@kinakomochi_an_）

（山口弘剛）

