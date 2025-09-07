卓球のWTTコンテンダーアルマトイ・女子シングルス準決勝で橋本帆乃香が中国選手を下して決勝に進出した。

世界ランキング12位の橋本は6日の準決勝で同20位の何卓佳（ハー・ジュオジア）と対戦し、ゲームカウント3-1（11-9/7-11/11-3/11-9）で勝利した。日本時間7日夜に行われる決勝の相手は、準決勝で同36位の横井咲桜を大接戦の末に下した同43位の中国の覃予萱（チン・ユーシュエン）。

中国のネットユーザーからは「佳佳（何卓佳）は頑張った。次の試合で会おう」「カットマンはやりづらい。佳佳はよくやった」「惜しかった。第4ゲームはリードしていたのに逆転されてしまった」といった声が上がった。

また、「橋本帆乃香はこんなに強いのか」「橋本は本当にすごい」「橋本帆乃香は中国チームにとって巨大な障害」「橋本は卓球IQが高い。明日、覃予萱が勝てるかどうか」「（橋本に勝利した）孫穎莎（スン・インシャー）のすごさが際立つ」「（橋本キラーの）伊藤美誠、孫穎莎、王曼碰（ワン・マンユー。世界ランク2位）以外で橋本に勝てる選手はいるの？」といったコメントが寄せられた。

なお、橋本は佐藤瞳と組んだ女子ダブルスでも決勝に進出しており、相手は中国の石洵瑶（シー・シュンヤオ）/銭天一（チエン・ティエンイー）ペア。（翻訳・編集/北田）