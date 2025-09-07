Image: 大福商店

夕方になると足がパンパン、靴の中でムレて不快、階段を上るのがつらい……。そんな足の悩みが靴下で変わるかもしれません。

machi-yaに登場した「CloudFusion」は足首・土踏まず・かかと・つま先の各部位を9つの機能で個別にサポートする高機能ソックス。営業外回りや販売の立ち仕事からトレーニングなど、いろんなシーンで負担を分散する設計なんだそう。

3足1000円のソックスでも十分かもしれませんが、毎日の足疲れに悩んでいるなら一見の価値はあるかも？ おトクなセールも開催されていたので、詳しく見ていきましょう。

部位別アプローチで足をしっかりサポート

Image: 大福商店

「CloudFusion」は足の各部位を徹底的に研究して生まれた高機能ソックス。パッと見た感じは厚手のスポーツソックスという印象ですが、歩行や運動パフォーマンスをしっかりとサポートする設計なのだとか。

Image: 大福商店

かかとは厚みのあるクッション生地で衝撃吸収力をアップ。スニーカーのクッション性能と組み合わせればより快適になれそうですね。

また土踏まずのアーチをサポートする仕組みで足裏全体の負担を分散。姿勢サポートにも期待できるそうなので、立ち仕事や長時間の歩行が多い人にも良さそうです。

Image: 大福商店

足首の上部は特殊な編み方で固定力をアップし足のブレを軽減。靴下のずり落ち防止も兼ね備えています。

スポーツマンにもオススメ

Image: 大福商店

足の甲部分はメッシュで通気性を高めてムレを軽減。滑り止め機能で激しい動きでも靴の中でズレにくいため、スポーツ時も快適に動けそうです。

Image: 大福商店

継ぎ目の少ない縫い方のつま先でホールド感はありつつもストレスの少ない動きを実現しているそう。ランニングをはじめ、どんなスポーツでもつま先での踏ん張りは重要なので注目ポイントですね。

くるぶしバージョンもラインナップ

Image: 大福商店

デザインはクルーカット・ローカットの2タイプでカラーはブラック・ホワイトの2色。

1パック3足セットでサイズもXS（21〜24cm）・M（25〜28）・L（28〜32）まで展開されているので足が小さくても大きくても大丈夫ですね。

Image: 大福商店

ランニングなどの日常的な運動はもちろん、立ち仕事や外回りで足が疲れがちな人はシューズと合わせて「CloudFusion」のような機能性ソックスでより快適さを求めてみるのもアリですね。

おトクなセール中にぜひチェックしてみてください。

