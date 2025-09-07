【ZARAデニム】がセンス100点！ 大人が狙いたい♡「こなれアイテム」

世界的ブームが続くデニムアイテム。カジュアルすぎるのが苦手……そんなミドル世代は、きれいめ派も取り入れやすいデニムアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】をチェックして。ぽわん袖が可愛いシャツやペプラムシルエットがフェミニンなジャケットなど、一癖きいたデザインでこなれ感アップを狙えるデニムアイテムをご紹介します。

夏→秋のシフトコーデに活躍しそうなぽわん袖シャツ

【ZARA】「Z1975 デニムフィット パフスリーブシャツ」\6,590（税込）

ぽわんと膨らむ袖のデザインが可愛いシャツ。ウエストをシェイプしたメリハリシルエットで、美しいボディラインを演出。デニムのカジュアルさをセーブしたシャツは、きれいめに着こなしたいミドル世代にイチオシ。ひじ下の長めの袖丈で、暑さが長引きそうな季節の変わり目にぴったりの1着です。

デイリー使いしやすいクラシカルなプリーツスカート

【ZARA】「Z1975 デニムプリーツミディ丈ベルト付きスカート」\7,990（税込）

トレンドのクラシカルスタイルを楽しめるプリーツスカート。カジュアルなデニム素材なら、デイリーコーデにも気負わず取り入れられそう。ひざ下のミディ丈で、上品に着こなせるのもミドル世代におすすめのポイント。付属のベルトがアクセントになるため、タックインスタイルもサマ見えしそうです。

ストレートシルエットで今季らしく更新！

【ZARA】「JEANS Z1975 STRAIGHT FIT ハイウエスト」\6,590（税込）

バギージーンズやバレルレッグジーンズなど、ワイドシルエットの人気が続く中、クラシック回帰の流れから、2025秋冬再燃しそうなのは、ストレートラインのジーンズ。ほんのり色褪せたようなカラーが魅力的なこちらのジーンズは、さりげなく旬のグランジスタイルも楽しめそうです。

ZARAのセンスが光るペプラムジャケット

【ZARA】「Z1975 デニムペプラムジャケット」\8,590（税込）

デニムジャケットにトレンドのペプラムシルエットを落とし込んだ一癖デザインで、ZARAのセンスが光る1着。曲線美を演出するペプラムシルエットがフェミニンなムードを演出。ペンシルスカートを合わせて、最旬きれいめカジュアルコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i