中日ドラゴンズは5日に祖父江大輔投手が現役引退することを発表。球団公式YouTubeが6日にその裏側の動画を公開しました。

中日一筋12年。6月には通算500試合を達成した38歳右腕は、今季限りでユニホームを脱ぐことを決意しました。

決断の時期は、この会見の3日前。「球団に呼ばれ、続けるか、それとも引退するかという話になりました。最後は中日で終わりたかったので、すぐ引退しますと伝えました」と“ドラゴンズ愛”を口にしました。

会見後には後輩たちがサプライズで登場。先頭で入ってきた1学年下の大野雄大投手が「本日の主役」のタスキを肩にかけ、会見場は大爆笑。涌井秀章投手、松葉貴大投手、柳裕也投手、清水達也投手、藤嶋健人投手、近藤廉投手、松山晋也投手の後輩8人が駆けつけました。

涌井投手が祖父江投手に花束を渡し、続けて柳投手も花束を渡そうとしますが、なぜか大野投手が花束を受け取り、祖父江投手も爆笑。涙なしの笑顔で笑いに包まれた記者会見でした。

公式YouTubeでは、会見の動画を公開。会見後、祖父江投手は「もっと引退会見はみんな涙を流している方が多くて、僕も泣いてしまうと思ったんですけれど、一切なかったですね。と楽しく終わっちゃいました」と笑みをうがべました。

また後輩たちの演出について笑顔で言及。「サプライズではなかったですね。朝、ロッカーにいったら、横にみんないて、“花束持って行かないサプライズ”を計画していて、さすがに花束を持ってきてって伝えました(笑)」と明かします。

一方、会見で藤嶋投手から「種から育てた息子です、引き取ってください」とサボテンの鉢植えを渡されましたが、「あんまりウケんかったね」とすかさずツッコミ。祖父江投手は「あいつはウケる思って持ってきたんですけれど、ウケなかったですね」とニヤリと笑い、「自宅に持ち帰って、藤嶋が成長するようにこの子を成長させます」と話しました。

愛された人柄が垣間見えた笑顔の引退会見。祖父江投手は「後輩っていうよりかは、毎日顔を合わせますし、家族みたいなものなので、いっぱい楽しませてもらった。かわいい後輩というか、かわいい友達というか、楽しい毎日をありがとうと伝えたい」と改めて感謝を込めました。