ÂçÌð»á¤¬¡ÖÂ¼¾å¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Îº¸Á°ÂÇ
¡¡6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï0¡Ý0¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÃÝÅÄÍ´¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¤³¤ÎÂÇ·â¤Ë¡ÖÊÑ²½µå¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òº¸Êý¸þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£Â¼¾å¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö¶¯°ú¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¥´¥í¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¼¾å¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë