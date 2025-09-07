敵地オリオールズ戦の先発を回避したグラスノー

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でオリオールズと対戦。試合前にはデーブ・ロバーツ監督がメディアの取材に対応した。背中の張りのため、前日の同カードを登板回避したタイラー・グラスノー投手について「惨事を逃れた」と軽傷を強調。近いうちに先発ローテに復帰できる見込みを明かした。

5日（同6日）の敵地オリオールズ戦で先発が予定されていたグラスノー。しかし、背中の張りのため登板を回避し、大谷翔平投手が急遽先発することになった。一夜明け、ロバーツ監督が状況を説明。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者が自身のXで「タイラー・グラスノーは医者に診てもらうために昨日、ロサンゼルスに帰った」と記した。

続けて「デーブ・ロバーツ監督は診断結果はよかったとし、『我々は惨事を逃れた』と話した」と指揮官のコメントを紹介。「ロバーツ監督によると、彼は今日キャッチボールをしており、近日中にローテーションに復帰する予定だ」と伝えた。地区優勝争いで負けられない日々が続く中、グラスノーが長期離脱を回避できそうなことはドジャースにとって不幸中の幸いと言えそうだ。

怪我人が相次ぐドジャース。5日（同6日）のオリオールズ戦ではダルトン・ラッシング捕手が自打球で足を痛め途中交代。翌日に負傷者リスト入りが発表された。正捕手のウィル・スミスも4日（同5日）に負傷したばかり。チャッキー・ロビンソン捕手が代わりにマイナーから昇格している。



（THE ANSWER編集部）