和も洋も気になるぅぅぅーー♡【ローソン】マニアがチェックした「新作スイーツ」

コンビニとは思えないクオリティのスイーツが充実する【ローソン】から、マニアも絶賛の「新作スイーツ」が登場。和・洋どっちも食べたい！ という人に向けて、イチオシの商品をピックアップします。

和と洋のコラボ！「ティラミスどらもっち 」

こちらは、ティラミスが人気の【シーキューブ】とのコラボスイーツ。チョコどらやき生地にコーヒーペーストとチーズクリームを合わせた、和と洋を融合させたかのような一品です。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「苦さと甘さのバランスがちょうどよくとても美味しい」と絶賛。

食欲がないときにも食べやすそう！「とろけるわらび餅」

暑い夏にひんやりさっぱり和スイーツを食べたい人にぴったりな「とろけるわらび餅」。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「わらび餅はぷるぷる食感」「雑味などがなく甘くて美味しい」とハマった様子。\192（税込）と手に取りやすい価格なのも魅力的です。「気がついたら全部食べ終わってました」とのことなので、甘めのスイーツはちょっと重い……そんな時にも食べやすそうです。

分厚いタルト生地にも注目！「バニラクリームタルト」

@sujiemonさんが「バニラの香りとコクのある甘さが美味しい」と絶賛するこちらは、厚めのタルト生地にバニラホイップとバニラクリームをのせた「バニラクリームタルト」。ホワイトチョコもトッピングされていて、贅沢感のある一品。\265（税込）なので試してみて。

レアチーズ好き必見！「プレミアムロールケーキ とろける2層のレアチーズ」

スポンジもクリームも真っ白なビジュアルが目を引くこちらは、人気スイーツ「プレミアムロールケーキ」の新フレーバー。公式サイトによると「レアチーズ × ふんわりレアチーズの2層」になっているのだとか。@sujiemonさんによると、スポンジは「しっとりやわらか」な食感で、レアチーズは「甘さとコク」を感じられるそう。値段は\248（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A