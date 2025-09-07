¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡Û¡ÖÀîºêÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÏ¢Â³»¦¿Í¡×à¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ëÃËá¤¬ËÜ»ïÄ¾·â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÉÔ°Â¡×
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯£¹·î25Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÀîºêÏ·¿Í¥Û¡¼¥à£³¿ÍÏ¢Â³Å¾Íî»à¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌë¤òÃÎ¤ëÃË¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç14·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç£³¿Í¤ÎÆþµï¼Ô¤¬Â³¤±¤ÆÅ¾Íî»à¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£Åö½é¡¢·Ù»¡¤ÏÊÑ»à¤È¤·¤Æ½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ç15Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº£±²Ý¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌë¤ËÅöÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¿ÍÊª¡¦A¡£¤½¤·¤ÆÆ±»ÜÀß¤Ç¤ÏÀàÅð¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÇ¯Îð¡¦¸ª½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
Ï·¿Í£³¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÆæ¤ÎÅ¾Íî»à¤ò¿ë¤²¤¿
¡Ô¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££µ»þÈ¾¤«¤é»õ°å¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡
¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëA¤Ï¡¢ËÜ»ï¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡Õ
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇºÇ½é¤ÎÅ¾Íî»à»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç14Ç¯11·î£´Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀÆþµï¼Ô¡ÊÅö»þ87¡Ë¤¬£´³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÍî¤Á¤Æ»àË´¡£¤½¤Î¸å¤Î12·î£¹Æü¤È31Æü¤Ë¤â¡¢Åö»þ86ºÐ¤È96ºÐ¤Î½÷ÀÆþµï¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç£´³¬¤È£¶³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÅ¾Íî¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¸áÁ°£±»þÈ¾¤«¤é¸áÁ°£´»þ¤È¤¤¤¦¿¼Ìë¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
°ä½ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸í¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹â¤µ120Ñ¤Îºô¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¹âÎð¤Ç²ð¸î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Çºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢£²¿Í¤Î½÷À¤Ï¿ÈÄ¹150¡Á155Ñ¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢Êâ¹Ô¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÌë´Ö¤Ï£³¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÅöÄ¾¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æþµï¼Ô¤¿¤Á¤¬Å¾Íî¤·¤¿11·î£´Æü¡¢12·î£¹Æü¡¢Æ±31Æü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌë¤ËÅöÄ¾¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç14Ç¯£µ·î¤«¤é¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿A¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ËÜ»ïµ¼Ô¤ÈA¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÌá¤í¤¦¡£
¡Ô¡½¡½Ï·¿Í¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
¡Öº£¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½Ã¯¤«¤Î´ØÍ¿¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ØÍ¿¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬ÅöÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÉÔ°Â¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡Õ
¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡×¤È¤³¤Ü¤¹Æþµï¼Ô
¤³¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÏÅ´¶Ú£¶³¬·ú¤Æ¤Ç80¤¢¤ëÉô²°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¼¼¡£ÆþµïÎÁ¤Ï·î³Û22Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ç14Ç¯¤ÎÏ¢Â³Å¾Íî»à¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç14Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÃËÀÆþµï¼Ô¡ÊÅö»þ83¡Ë¤¬ÍáÁåÆâ¤Ç»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¡Ç15Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÁ°½Ð¤ÎA¤¬¡¢£±·î¤«¤é£´·î¤Ë¤«¤±¤Æ»ÜÀßÆþµï¼Ô£³Ì¾¤«¤é¸½¶â¹ç·×11Ëü6000±ß¤È¡¢»ØÎØÅù£´ÅÀ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢»ÜÀß¤òÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë£µ·î£·Æü¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷ÀÆþµï¼Ô¡Ê85¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢A¤È¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀ¿¦°÷£´¿Í¤¬¡¢¡Ö»à¤Í¤ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤òÅÇ¤¡¢µÔÂÔ¹Ô°Ù¤òÆü¾ïÅª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤Î²ÈÂ²¤ÎÁÊ¤¨¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£½÷À¤Î²ÈÂ²¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤¬»ä¤Ë¡ØÃË¤Î¿Í¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ÜÀß¤Ë¶ì¾ð¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¾Úµò¤ò»Ä¤½¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Éô²°¤ËÏ¿²»µ¡¤ò±£¤·¤Æ²»¤òÏ¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿¦°÷¤ÎË½¸À¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È»ÔÌò½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø±ÇÁü¤â¤¢¤ì¤Ð¡Ù¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥«¥á¥é¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ç£³¿Í¤¬Å¾Íî»à¤¹¤ë¾õ¶·¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Õ
ËÜ»ï¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¿¦°÷¡ÊA»á¤È¤ÏÊÌ¿Í¡Ë¤¬½÷ÀÆþµï¼Ô¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢Æ±¤¸¿¦°÷¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿½÷ÀÆþµï¼Ô¤¬¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëµÔÂÔ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¹îÌÀ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÔ²Ä²ò¤ÊÏ¢Â³Å¾Íî»à¤Î¿¿Áê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ÎÊª¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤«¤é¤Î¾Ú¸À¤â¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê»¦¿Í»ö·ï¤À¤Ã¤¿
µÔÂÔ»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ç15Ç¯12·î¡¢Åö»þ¤Î¿¦°÷£³¿Í¤¬Ë½¹ÔÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë£±¿Í¤¬ºßÂðµ¯ÁÊ¡¢»Ä¤ë£²¿Í¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Àîºê»Ô¤Ï»ÜÀß¤«¤é¤Î²ð¸îÊó½·¤ÎÀÁµá¤ò£³¥õ·î´ÖÄä»ß¤µ¤»¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÔÂÔÅù¤¬µ¯¤¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ²ð¸î¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤È¿¦°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥â¥é¥ë¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î·Ð±ÄÊìÂÎ¤Ï¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤Ë²ð¸îÉÕ¤¥Û¡¼¥à»ö¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆµÞ³ÈÂç¤·¤¿²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥È½Å»ë¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿¦°÷¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥±¥¢¤Ï¸½¾ìÇ¤¤»¤Ç¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£A¤¬Æþµï¼Ô¤Ø¤ÎÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤»¤¿¤Î¤â¡¢¿¦°÷¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¡¼¤ÇÆþµï¼Ô¤ÎÉô²°¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ç15Ç¯£¹·î¤ËÀàÅðºá¤ÇÄ¨Ìò£²Ç¯£¶¥õ·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿A¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎµÔÂÔ»ö·ï¤Ë¤Ï´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ï¢Â³Å¾Íî»à¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó·Ù»¡¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç16Ç¯£²·î¤ËA¤ÏÆþµï¼Ô¤Î»¦³²¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆA¤Ï¡Ö²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A¤Ï¡Ç18Ç¯£³·î¤Ë»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¡Ç23Ç¯£µ·î¤Ë»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£