映画『キミプリ』悟&大福の出演決定 「わんぷり＆ひろプリ」特別映像解禁で大人ももらえる特典発表
アニメ『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）「わんぷり＆ひろプリ」篇特別映像が解禁された。また、大人ももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布が決定した。
【動画】マジか！悟&大福の姿 公開された『わんぷり＆ひろプリ』特別映像
解禁されたのは出演が決まっている「わんだふるぷりきゅあ！」と「ひろがるスカイ！プリキュア」の「わんぷり＆ひろプリ篇」特別映像。映像では、キュアアイドルが驚きの表情を浮かべる先に、「わんぷり」「ひろプリ」が駆けつける頼もしい姿が。
さらに南の島を思わせるアイアイ島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に並ぶ、B級グルメやグッズを楽しむ姿も。そこには悟&大福（「わんだふるぷりきゅあ！」）も映し出されていて、和気藹々とした姿が見どころとなる。
映画オリジナルのキラキライトを手に、大迫力のスペシャルステージで歌って踊るアイドルプリキュアの勇姿はもちろん、『映画キミとアイドルプリキュア♪』のスクリーンでプリキュアがシリーズの垣根を越えてどのような活躍を遂げるのか、期待が高まる。
さらに、9月19日から全国30万枚限定で、大人も子どもももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布が決定。アイドルプリキュアの5名と響カイト、さらには秘密に包まれたシークレットの全7種からランダムで配布される。
「推し活」には欠かせないうちわを模したクリアカードになっていて、本作にぴったりのプレゼントに。スマホカバーに入れて持ち運べるサイズで、さらに、ハート型や、柄の部分にはリボンがあしらわれていて、全種類集めたくなるほどのキュートなデザインになっている。
今回の映画は、アイアイ島が舞台で宇宙1のアイドルフェス『スーパーミラクルアイドルフェスティバル』に出演することになったアイドルプリキュア・ズキューンキッスが、謎の怪物・ヤミクラゲの出現で大ピンチになるというストーリー。島と世界に突然襲い掛かったピンチを救うため大奮闘する姿が描かれる。
【動画】マジか！悟&大福の姿 公開された『わんぷり＆ひろプリ』特別映像
解禁されたのは出演が決まっている「わんだふるぷりきゅあ！」と「ひろがるスカイ！プリキュア」の「わんぷり＆ひろプリ篇」特別映像。映像では、キュアアイドルが驚きの表情を浮かべる先に、「わんぷり」「ひろプリ」が駆けつける頼もしい姿が。
映画オリジナルのキラキライトを手に、大迫力のスペシャルステージで歌って踊るアイドルプリキュアの勇姿はもちろん、『映画キミとアイドルプリキュア♪』のスクリーンでプリキュアがシリーズの垣根を越えてどのような活躍を遂げるのか、期待が高まる。
さらに、9月19日から全国30万枚限定で、大人も子どもももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布が決定。アイドルプリキュアの5名と響カイト、さらには秘密に包まれたシークレットの全7種からランダムで配布される。
「推し活」には欠かせないうちわを模したクリアカードになっていて、本作にぴったりのプレゼントに。スマホカバーに入れて持ち運べるサイズで、さらに、ハート型や、柄の部分にはリボンがあしらわれていて、全種類集めたくなるほどのキュートなデザインになっている。
今回の映画は、アイアイ島が舞台で宇宙1のアイドルフェス『スーパーミラクルアイドルフェスティバル』に出演することになったアイドルプリキュア・ズキューンキッスが、謎の怪物・ヤミクラゲの出現で大ピンチになるというストーリー。島と世界に突然襲い掛かったピンチを救うため大奮闘する姿が描かれる。