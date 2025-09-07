¹Í¤¨Â³¤±¤¿Ìä¤¤¡Ö1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡× ¶¯Îõ¤Ë»Ä¤ë¡È¥»¥ó¥Ð¥ÄÊä·ç¹»¡É¤Îµ²± 3¹»ÌÜ¡¦¶âÂôÎ¶Ã«¤ÎÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Àõ°æ½ãºÈ¤µ¤ó¤Î¶âÂô¹â¹»»þÂå
8·î¤Ë¶âÂô»Ô¤Î¶âÂôÎ¶Ã«¹â¹»ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Àõ°æ½ãºÈ¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡£Éô°÷¤Ï2Ç¯À¸8¿Í¡¢1Ç¯À¸1¿Í¤Î9¿Í¤À¡£
Àõ°æ¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¤¡£¶âÂô¹â¹»¤Ç¤Ï1993Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎË²³Ø±à¤Ç¤Ï2012Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¶âÂô¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ11²ó¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÀÐÀî¤Î¹â¹»Ìîµå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÌ¾¾¡×¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡×
½Ð¿È¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÂô¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤òÍ¦Âà¤¹¤ëºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¡¢º£¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿´¤Î¤è¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2011Ç¯10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿»³¸ý¹ñÂÎ¤Î¹Å¼°Ìîµå¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦³øÅÄ²ÂÄ¾Åê¼ê¡Ê¸µÅìËÌ³ÚÅ·Åê¼ê¡Ë¤òÍÊ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï½Õ²Æ¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³øÅÄÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤â¸÷¤ê¶âÂô¹â¹»¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç2¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¹ñÂÎ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬Àõ°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶âÂô¹â¹»¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥»¥ó¥Ð¥ÄÊä·ç¹»¡É ¡Ö1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡× ¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿Ç¯
¶âÂô¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Àõ°æ¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ä½â¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ò»Ø¤·¤ÆÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¶âÂô¹â¹»¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö»ä¤¬°Õ³°¤ËÂç¹¥¤¤Ê½â¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¤½¤Ã¤È¤Ò¤½¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÊä·ç¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î½â¡×
Àõ°æ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²óÌÜ¤Î½Õ¡¢1995Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯¤Î94Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ï¡¢½©¤ÎËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶âÂô¤È½àÍ¥¾¡¤ÎÀ±ÎÇ¤Î2¹»¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½©¤ÎËÌ¿®±ÛÂç²ñ¡¢º£ÅÙ¤ÏÍ¥¾¡¤¬À±ÎÇ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ï¶âÂô¤Ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤³¤Î2¹»¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤é¤ÏÀ±ÎÇ¤Î¤ß¤Ç¡¢¶âÂô¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î½Ð¾ì¹»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤½¤Î¸å¤Î¡ÖÀõ°æÌîµå¡×¤ò·Áºî¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1°Ì¤Ç½Ð¤Ë¤ã¤¤¤«¤ó¡£²Æ¤Ê¡×
¶âÂô¹â¹»¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Ìîµå¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áª¼ê¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï2ÈÖ¤¸¤ã¤À¤á¤À¡£1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤¿Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡× Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÆ¹¾å¤²¤ÇÅú¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
»³¸ý¹ñÂÎ¤Ç¶âÂô¹â¹»¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï8·î¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î½¬»ÖÌî¤À¤Ã¤¿¡£Ç´¤ê¤ÎÌîµå¤ò¸«¤»¤¿¶âÂô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤ÈÆ±¤¸1ÅÀº¹¤Ç½¬»ÖÌî¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ä
´ÆÆÄÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤òÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÂô¹â¹»¡¦ÀÐÅÄæÆÂÀ¼ç¾¡ÊÅö»þ¡Ë¡ÖÆ¹¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÀÅ¤«¤ËË¹»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ°ìÎé¤ò¤¹¤ëÀõ°æ´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¸åÃè¤ò3²óÉñ¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤ë¡ÖÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡Ö2Ç¯À¸´èÄ¥¤ì¤è¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¨¤¨¤«¡×Àõ°æ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦Áª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¶âÂô¹â¹»¡¦ÀÐÅÄæÆÂÀ¼ç¾¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îº£¤¢¤ë»Ñ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÀõ°æ´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ°ì¤À¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÆ¹¾å¤²¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶âÂô¹â¹»¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö¤¤Ã¤ÈÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÆ¹¾å¤²¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÆ¹¾å¤²¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ç¤Î´é¡× Áª¼ê¤ò¸«Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¶âÂô¹â¹»¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¡ÖºÇ½ª¥²¡¼¥à¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼¡¤Ë´é¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤¾ðÇ®¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âË²³Ø±à¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¤¤¤Þ¤Ï3¹»ÌÜ¤Î¶âÂôÎ¶Ã«¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éô°÷¤¬9¿Í¤ÎÌîµåÉô¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀõ°æÌîµå¡×¤ÎÂè3¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£