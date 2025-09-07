つわりに悩む妊婦や出産後の女性をサポートしようと山形県天童市で夫とジェラート専門店「ＣＯＺＡＢ（コザブ） ＧＥＬＡＴＯ（ジェラート）」を営む石田真澄さん（４３）が、鉄や葉酸など妊婦に必要な栄養素を補えるジェラートを売り出した。

自らのつわりの経験を踏まえ、「ご褒美代わりに食べながら、栄養を補い、妊娠中も自分をいたわって笑顔になってほしい」と願いを込める。（田山千紘）

開発したのは、「お母さんとおなかの赤ちゃんを大切にする」をコンセプトにしたジェラート。アイスの一種で、凍らせた果物などを材料にし、乳脂肪分が少ないのが特徴だ。つわりは味覚や食欲にも影響があり、食べにくいものが増える。冷たいものや酸っぱいものなら食べやすいといい、「シトラス」「ダブルベリー」「トロピカルフルーツ」と、さっぱりした酸味の３種類の味をそろえた。

きっかけは３人の子どもを持つ石田さん自身がつわりに悩まされたことだ。妊娠の度に一日中吐き気が続き、「おなかからいなくなってくれ」と思うほどだった。それでも冷たく、のどごしがよいジェラートは食べられた。一口食べた瞬間にほっとした気持ちになれて、心と体を癒やしてくれた。

ただ、野菜や肉、魚などの栄養価の高い食品を摂取するのが難しいのは変わらず、栄養の偏りが不安だった。来店客と話す中で、同じように感じる女性が多くいることを知った。

「ちょっとした癒やしの時間と栄養の両方を与えられる商品を作りたい」と、妊婦向け商品の開発を決めた。山形大医学部の藤田愛教授と松田友美教授に監修を依頼し、妊婦に必須となる栄養素を盛り込んだ。

こだわったのは、味に影響しないように栄養素を入れること。例えば妊娠中に摂取することで子どもの将来的な健康につながるドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）は、一般的なものは魚臭さがあるが、海藻由来のものを使い臭いを抑えた。昨年の１１月から試作を重ね、何度も試食会を行い、約半年かけて完成させた。

５月に販売を開始すると、全国の妊婦らから注文が入った。石田さんは「サプリメントもたくさんあるが、機械的で喜びは生まれない。ジェラートで、妊婦さんが自分をいたわり、心の余裕も持てるようになればうれしい」と話していた。

１カップ９０ミリ・リットル入りで１個５００円。同店オンラインショップでは、６個セット（各２個、税込み３５８０円）と１２個セット（各４個、同５８８０円）が購入できる。問い合わせは公式ホームページ（https://shop.cozabgelato.com/#vitagelato）。