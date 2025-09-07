「えっ⁇凄っ」ギャル曽根、“にんじん大好き娘”の写真に反響！ 「好きすぎる」「前世はウサギか馬か？」
タレントのギャル曽根さんは9月5日、自身のInstagramを更新。“にんじん大好き娘”の写真を披露しました。
この投稿にコメント欄では、「えっ⁇凄っ」「ニンジンの一番栄養を取る食べ方です」「好きすぎる」「可愛い〜」「ニンジン娘（笑）」「前世はウサギか馬か？」と驚きと称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「ニンジン娘（笑）」ギャル曽根さんは「にんじん大好き娘。洗ったにんじんをそのままかじろうとしてます。笑」とつづり、1枚の写真を投稿。1歳の次女が皮がついたままの大きなにんじんにかぶりつこうとする写真です。
「可愛いすぎ」8月11日の投稿では、次女がぬいぐるみにサングラスをかけようとしている、愛らしい写真を投稿しているギャル曽根さん。ほかにも、楽屋で遊ぶ様子や中学1年生の長男に抱っこされているきょうだいショットなど、ほほ笑ましい写真をたびたび披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてください！
