「ホームゲームみたい」「素晴らしい試合」韓国が敵地でアメリカに２−０勝利。母国ファンも歓喜「よくやった。本当によくやった！」
北中米ワールドカップの開催国を敵地で破った。
韓国代表は現地９月６日、国際親善試合でアメリカ代表とニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。
18分にキャプテンのソン・フンミンが先制点を挙げると、43分にイ・ドンギョンが加点。後半は追加点こそ奪えなかったが、そのまま２−０で快勝した。
攻守両面で上々のパフォーマンスを披露し、勝利を手にした。韓国サッカー協会の公式Xも結果を速報。SNS上では以下のような声があがった。
「素晴らしい試合」
「よくやった。本当によくやった！」
「ホームゲームみたいだな」
「キャプテンはいつも私たちを誇りに思わせてくれる」
「３点目を決められたね」
「後半はちょっと残念だったけど、前半は希望が見えた」
「ディフェンスが不安」
「アメリカは来年のワールドカップまで、もう少し練習が必要だ」
アメリカに快勝した韓国は、現地９日にメキシコ代表と相まみえる。同時期にアメリカ遠征を実施している日本代表と、順番は逆だが同じ対戦相手と手合わせする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石！ソン・フンミン＆オシャレ！イ・ドンギョン。韓国がアメリカから奪った２ゴール
