「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）

試合前の特別始球式に災害救助犬のアッシュが登場。マウンド付近からボールをくわえ、見事にホームへ届けたが、打席に立ったオリックス・紅林弘太郎内野手の対応にファンの注目が集まった。

訓練士の中野さんと一緒に登場したアッシュ。世界大会に日本代表として出場した実績もある中、マウンド付近でお利口にお座り。中野さんが「できる？」と問いかけると「ワン、ワン！」と応え大きな拍手がわき起こった。

勢いよくマウンドからホームへ移動した中野さんのもとへダッシュしたアッシュ。紅林はきっちりとタイミングを合わせ、笑みを浮かべながらスイングする仕草を見せた。そして落としてしまったボールを拾い上げ、優しく訓練士の中野さんへ手渡した。スタンドからは大きな拍手が沸き起こり、歓声も上がった。

終始、口元が緩んでいた紅林。両軍選手も微笑ましくその光景を見つめた。ファンも「今年１ほのぼのしてたかもしれん笑紅林の何ともいえない反応わろた」「打席の紅林がずっとにっこにこでさすがに可愛いすぎる」「一応始球式だからスイングするんだなって思った（笑）」とつぶやいていた。