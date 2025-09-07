◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・オリオールズ戦に先発し、初回は最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）をマークするなど、３者凡退の好発進を切った。

チームが４連敗中という苦しい状況でマウンドに上がった山本。正捕手のスミスが右手を痛め、２番手のラッシングは右膝に自打球を当てて負傷者リスト（ＩＬ）に入り、ロートベットと初めてバッテリーを組んだ。

１回表は先頭の大谷が右前安打を放つも、得点にはつながらず。山本は先頭のホリデーを初球の直球で中飛に打ち取った。２番ジャクソンは２球で追い込み、フルカウントまで粘られたが８球目の直球で一ゴロ。３番のヘンダーソンには３ボールとなったが、空振り三振を奪って３者凡退の好発進となった。

８月３日（同４日）に１０勝目を挙げ、同２４日（同２５日）にはチーム最多となる１１勝目もつかんだ。前回登板の同３１日（同９月１日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦では、メジャー移籍後自己最多タイの１０三振を奪って７回４安打１失点と好投して１２勝目の権利もつかんだが、スコットが９回に追いつかれて白星は消えた。