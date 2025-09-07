自民党の木原誠二選対委員長が７日、フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演した。

番組では、自民党が８日に総裁選の前倒しを求める議員が書面に署名・押印し党本部に提出することを報じた。午前１０時から午後３時まで提出する議員は党本部の８階「リバティ４号室」で書面を出す。都道府県連の回答と合わせ、党総裁選挙管理委員会は同日に結果を公表する。

参院選の大敗を受け木原氏は２日の自民党両院議員総会後に辞表を石破茂首相（党総裁）に提出している。こうした状況を受け木原氏は、キャスターを務める同局の梅津弥英子アナに「総裁選の前倒しの必要性ついてどうお考えですか？」と聞かれ「これはきっかけは参院選の敗北ということであります。私は選挙の責任者、選対委員長だったわけですから、私も同じまな板の上のコイだというふうに思いますので、私自身がここでいいとか悪いとか言うことは天にツバすることかなと思います」と述べた。

この発言に梅津アナは「と、いうことは明日、書面の提出は考えてらっしゃらない？」と聞くと「私自身は考えていません」と述べた。