三谷幸喜氏、TBSでフジの“25年ぶり連ドラ”宣伝「もうクランクアップしてる」
脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、9月6日に放送された情報番組「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）に出演。25年ぶりに手掛けた“他局”の連ドラ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系／10月スタート）を宣伝した。
この日の冒頭、世界バレーの中継延長のため25分遅れで番組が始まったという話から、三谷氏は手を叩いて「“25”と言えばですね…」と切り出し、「僕、あの…25年ぶりに連続ドラマ、書いたんですよ」とコメント。
三谷氏は「ただ、他局（フジテレビ）なので、何曜日の何時からとかは言いませんけども」と話し、安住紳一郎アナは「水曜日の10時（22時）から。やめてくださいよ（笑）。10月1日」とすべての放送情報を告知した。
改めて、安住アナが「25年ぶりなんですか？ 意外な感じしますけど」とたずねると、三谷氏は「そうなんですよ。民放のゴールデンの連続ドラマっていうのは。だから結構力入って。もう本も書き上がってるし、もうクランクアップしてるんです。できてる。あとはオンエアするだけ」と語った。
「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」は、菅田将暉（劇団の演出家）、二階堂ふみ（ダンサー）、神木隆之介（放送作家）、浜辺美波（巫女）の4人をメーンキャストに、1984年の“渋谷のとある劇場”を舞台にした青春群像劇。三谷氏が民放GP帯連ドラを手掛けるのは、「合い言葉は勇気」（2000年／フジテレビ系）以来25年ぶり、23時台に放送されたシットコム（シチュエーション・コメディー）の連ドラ「HR」（2002年10月〜2003年3月／フジテレビ系）から数えても22年半ぶり。
