¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£ ÀèÆ¬¤Ç¤ÎQ3¥³¡¼¥¹¥¤¥ó¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡×¥Ñ¥ï¡¼·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡·è¾¡¤Ï9ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡þF1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¡¡Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.793¥¥í¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï3Àï¤Ö¤ê¤ËÍ½Áª3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£5ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬5¥°¥ê¥Ã¥É¹ß³Ê½èÊ¬¤Î¤¿¤á¡¢7Æü¤Î·è¾¡¤Ï9ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ò1Ê¬19ÉÃ619¤Î4ÈÖ¼ê¡¢2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤Ï1Ê¬19ÉÃ433¤Î10ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¡£10Âæ¤Ë¤è¤ëQ3¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢Q2¤è¤ê¤âÃÙ¤¤1Ê¬19ÉÃ519¤À¤Ã¤¿¡£F1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤ÆÆ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Q3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥Ñ¥ï¡¼·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖQ3¿Ê½Ð¤¬º£Æü¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ä¥¡¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Q3¤ÇºÇ½é¤Ë¥³¡¼¥¹¥¤¥ó¤·¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î1Ê¬18ÉÃ792¤Ç4Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆPP¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÎÁ´°÷¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¬±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡3ÀïÁ°¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼GP¤Ç¥Þ¥·¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÃå¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·ÉÔ°ÂÄê¤Ê°õ¾Ý¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£²áµî4Ç¯¤ÇÆþ¾Þ¤¬¤Ê¤¤¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¤Î·è¾¡¤Ø¡Ö³Ú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¼þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤â·è¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¶)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£·)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¸)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¹)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(10)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(12)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(13)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(14)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(15)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(17)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(18)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë