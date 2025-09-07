◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)

阪神は逆転勝利を収め、優勝マジックを「1」としました。6回に勝ち越しタイムリーを決めた森下翔太選手がお立ち台で優勝へ向け、本拠地に集まるたくさんのファンへ宣言しました。

6回、四球とヒットでノーアウト1、3塁のチャンスで打席に立った森下選手は、常廣羽也斗投手の5球目をレフトへ飛ばし、これが勝ち越しタイムリーとなりました。「（中野）拓夢さんがヒットでいい形でつないでくれたので、すごく入りやすい打席でしたし、自分の中でも集中力もって入れたのでいい一打だったと思います」と話します。

現在8試合連続ヒット＆4試合連続打点を記録する森下選手。「日々試行錯誤を自分の中でしていく中で打てない時期もありましたが、シーズン終わってないので最後にいい形で自分が打てれば優勝に近づけるかなと日々精進しています」と笑顔を見せました。

阪神は優勝マジック「1」。早ければ7日に優勝を決し、NPB最速優勝記録を更新します。「明日決めるしかないなと思ってる。絶対に決めます」と力いっぱい答えました。