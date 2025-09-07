信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ＳＢ、三菱ＵＦＪ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※8月29日信用買い残の8月22日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 23,776 107,433 13.71
２．<9434> ＳＢ 6,788 35,759 22.74
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 4,455 34,226 6.70
４．<7201> 日産自 4,352 38,252 4.98
５．<3382> セブン＆アイ 3,244 8,849 7.11
６．<7011> 三菱重 2,949 22,285 4.06
７．<5016> ＪＸ金属 2,413 10,739 58.24
８．<6740> Ｊディスプレ 2,099 20,439 1.87
９．<3656> ＫＬａｂ 1,721 8,221 3.28
10．<8698> マネックスＧ 1,628 7,881 6.73
11．<9501> 東電ＨＤ 1,382 86,034 9.75
12．<7203> トヨタ 1,354 13,006 4.53
13．<9424> 日本通信 1,348 8,436 17.48
14．<8316> 三井住友ＦＧ 1,131 11,735 11.41
15．<7453> 良品計画 1,094 5,584 2.42
16．<8304> あおぞら銀 1,049 3,613 2.06
17．<8113> ユニチャーム 926 5,158 13.57
18．<8136> サンリオ 869 4,798 3.76
19．<6330> 東洋エンジ 836 3,591 2.61
20．<6501> 日立 808 8,907 10.76
21．<7974> 任天堂 710 3,231 2.47
22．<9984> ＳＢＧ 682 5,740 1.34
23．<2181> パーソルＨＤ 677 3,055 12.78
24．<9104> 商船三井 622 4,596 9.05
25．<6869> シスメックス 612 2,408 18.89
26．<7012> 川重 572 5,747 8.13
27．<9107> 川崎汽 569 3,027 1.05
28．<6758> ソニーＧ 562 3,892 6.49
29．<9861> 吉野家ＨＤ 556 700 3.85
30．<7267> ホンダ 549 5,337 4.32
31．<9506> 東北電 548 3,917 24.64
32．<3903> ｇｕｍｉ 545 7,923 2.39
33．<4502> 武田 520 1,274 12.09
34．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 520 3,660 3.07
35．<3103> ユニチカ 509 3,203 2.55
36．<6098> リクルート 493 1,697 5.79
37．<4523> エーザイ 475 1,647 13.11
38．<4689> ラインヤフー 470 21,723 36.68
39．<4568> 第一三共 469 3,717 20.78
40．<4344> ソースネクス 458 6,199 3.87
41．<4503> アステラス 428 2,524 3.62
42．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 426 1,710 9.14
43．<2801> キッコマン 399 1,944 15.89
44．<8308> りそなＨＤ 397 2,957 3.54
45．<6920> レーザーテク 397 5,743 7.42
46．<8750> 第一生命ＨＤ 391 3,130 6.26
47．<6178> 日本郵政 386 2,625 6.91
48．<4506> 住友ファーマ 386 6,199 4.43
49．<2267> ヤクルト 368 2,333 16.91
50．<9509> 北海電 365 8,215 3.40
