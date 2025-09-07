　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※8月29日信用買い残の8月22日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　23,776　　107,433　　 13.71
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　6,788　　 35,759　　 22.74
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　4,455　　 34,226　　　6.70
４．<7201> 日産自 　　　　　　4,352　　 38,252　　　4.98
５．<3382> セブン＆アイ 　　　3,244　　　8,849　　　7.11
６．<7011> 三菱重 　　　　　　2,949　　 22,285　　　4.06
７．<5016> ＪＸ金属 　　　　　2,413　　 10,739　　 58.24
８．<6740> Ｊディスプレ 　　　2,099　　 20,439　　　1.87
９．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,721　　　8,221　　　3.28
10．<8698> マネックスＧ 　　　1,628　　　7,881　　　6.73
11．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,382　　 86,034　　　9.75
12．<7203> トヨタ 　　　　　　1,354　　 13,006　　　4.53
13．<9424> 日本通信 　　　　　1,348　　　8,436　　 17.48
14．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,131　　 11,735　　 11.41
15．<7453> 良品計画 　　　　　1,094　　　5,584　　　2.42
16．<8304> あおぞら銀 　　　　1,049　　　3,613　　　2.06
17．<8113> ユニチャーム 　　　　926　　　5,158　　 13.57
18．<8136> サンリオ 　　　　　　869　　　4,798　　　3.76
19．<6330> 東洋エンジ 　　　　　836　　　3,591　　　2.61
20．<6501> 日立 　　　　　　　　808　　　8,907　　 10.76
21．<7974> 任天堂 　　　　　　　710　　　3,231　　　2.47
22．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　682　　　5,740　　　1.34
23．<2181> パーソルＨＤ 　　　　677　　　3,055　　 12.78
24．<9104> 商船三井 　　　　　　622　　　4,596　　　9.05
25．<6869> シスメックス 　　　　612　　　2,408　　 18.89
26．<7012> 川重 　　　　　　　　572　　　5,747　　　8.13
27．<9107> 川崎汽 　　　　　　　569　　　3,027　　　1.05
28．<6758> ソニーＧ 　　　　　　562　　　3,892　　　6.49
29．<9861> 吉野家ＨＤ 　　　　　556　　　　700　　　3.85
30．<7267> ホンダ 　　　　　　　549　　　5,337　　　4.32
31．<9506> 東北電 　　　　　　　548　　　3,917　　 24.64
32．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　545　　　7,923　　　2.39
33．<4502> 武田 　　　　　　　　520　　　1,274　　 12.09
34．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　520　　　3,660　　　3.07
35．<3103> ユニチカ 　　　　　　509　　　3,203　　　2.55
36．<6098> リクルート 　　　　　493　　　1,697　　　5.79
37．<4523> エーザイ 　　　　　　475　　　1,647　　 13.11
38．<4689> ラインヤフー 　　　　470　　 21,723　　 36.68
39．<4568> 第一三共 　　　　　　469　　　3,717　　 20.78
40．<4344> ソースネクス 　　　　458　　　6,199　　　3.87
41．<4503> アステラス 　　　　　428　　　2,524　　　3.62
42．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　　426　　　1,710　　　9.14
43．<2801> キッコマン 　　　　　399　　　1,944　　 15.89
44．<8308> りそなＨＤ 　　　　　397　　　2,957　　　3.54
45．<6920> レーザーテク 　　　　397　　　5,743　　　7.42
46．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　391　　　3,130　　　6.26
47．<6178> 日本郵政 　　　　　　386　　　2,625　　　6.91
48．<4506> 住友ファーマ 　　　　386　　　6,199　　　4.43
49．<2267> ヤクルト 　　　　　　368　　　2,333　　 16.91
50．<9509> 北海電 　　　　　　　365　　　8,215　　　3.40

