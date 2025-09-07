信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、ＴＯＫＡＩ、三井不
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※8月29日信用売り残の8月22日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 2,230 10,926 1.87
２．<3167> ＴＯＫＡＩ 934 1,837 0.10
３．<8801> 三井不 906 1,596 1.07
４．<6902> デンソー 827 1,896 0.73
５．<9831> ヤマダＨＤ 756 1,440 1.20
６．<3656> ＫＬａｂ 691 2,509 3.28
７．<6857> アドテスト 635 3,578 1.52
８．<4755> 楽天グループ 626 5,851 3.25
９．<5726> 大阪チタ 484 2,001 1.01
10．<8698> マネックスＧ 455 1,170 6.73
11．<1899> 福田組 338 502 0.19
12．<3679> じげん 332 800 0.68
13．<6723> ルネサス 305 1,119 3.25
14．<3397> トリドール 298 653 0.33
15．<285A> キオクシア 272 3,041 1.69
16．<2933> 紀文食品 257 382 0.19
17．<3992> ニーズウェル 256 798 1.45
18．<4344> ソースネクス 256 1,601 3.87
19．<2335> キューブシス 253 311 0.22
20．<8052> 椿本興 253 365 0.15
21．<4461> 一工薬 248 282 0.73
22．<2154> オープンＵＰ 243 303 0.31
23．<5706> 三井金 238 711 0.87
24．<7715> 長野計器 228 238 0.69
25．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 227 1,728 2.21
26．<9101> 郵船 221 1,861 1.02
27．<4658> 日本空調 205 208 0.41
28．<6073> アサンテ 205 312 0.12
29．<4689> ラインヤフー 197 592 36.68
30．<6379> レイズネク 195 379 0.33
31．<7537> 丸文 191 402 0.55
32．<5801> 古河電 189 955 2.68
33．<4931> 新日本製薬 188 532 0.09
34．<7596> 魚力 172 251 0.07
35．<2207> ｍｅｉｔｏ 170 246 0.18
36．<7616> コロワイド 168 4,083 0.05
37．<7731> ニコン 163 421 1.22
38．<4063> 信越化 155 458 7.58
39．<9405> 朝日放送ＨＤ 154 206 0.90
40．<9023> 東京メトロ 133 1,110 3.72
41．<8331> 千葉銀 132 491 1.23
42．<3031> ラクーンＨＤ 124 408 2.81
43．<9048> 名鉄 122 214 2.95
44．<9832> オートバクス 121 186 0.33
45．<7458> 第一興商 117 242 0.98
46．<9052> 山陽電 117 599 0.01
47．<6770> アルプスアル 113 337 0.57
48．<6146> ディスコ 111 548 2.33
49．<3105> 日清紡ＨＤ 110 179 2.48
50．<3153> 八洲電機 107 495 0.16
