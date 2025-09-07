　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※8月29日信用売り残の8月22日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　2,230　　 10,926　　　1.87
２．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　　934　　　1,837　　　0.10
３．<8801> 三井不 　　　　　　　906　　　1,596　　　1.07
４．<6902> デンソー 　　　　　　827　　　1,896　　　0.73
５．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　　756　　　1,440　　　1.20
６．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　691　　　2,509　　　3.28
７．<6857> アドテスト 　　　　　635　　　3,578　　　1.52
８．<4755> 楽天グループ 　　　　626　　　5,851　　　3.25
９．<5726> 大阪チタ 　　　　　　484　　　2,001　　　1.01
10．<8698> マネックスＧ 　　　　455　　　1,170　　　6.73
11．<1899> 福田組 　　　　　　　338　　　　502　　　0.19
12．<3679> じげん 　　　　　　　332　　　　800　　　0.68
13．<6723> ルネサス 　　　　　　305　　　1,119　　　3.25
14．<3397> トリドール 　　　　　298　　　　653　　　0.33
15．<285A> キオクシア 　　　　　272　　　3,041　　　1.69
16．<2933> 紀文食品 　　　　　　257　　　　382　　　0.19
17．<3992> ニーズウェル 　　　　256　　　　798　　　1.45
18．<4344> ソースネクス 　　　　256　　　1,601　　　3.87
19．<2335> キューブシス 　　　　253　　　　311　　　0.22
20．<8052> 椿本興 　　　　　　　253　　　　365　　　0.15
21．<4461> 一工薬 　　　　　　　248　　　　282　　　0.73
22．<2154> オープンＵＰ 　　　　243　　　　303　　　0.31
23．<5706> 三井金 　　　　　　　238　　　　711　　　0.87
24．<7715> 長野計器 　　　　　　228　　　　238　　　0.69
25．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　227　　　1,728　　　2.21
26．<9101> 郵船 　　　　　　　　221　　　1,861　　　1.02
27．<4658> 日本空調 　　　　　　205　　　　208　　　0.41
28．<6073> アサンテ 　　　　　　205　　　　312　　　0.12
29．<4689> ラインヤフー 　　　　197　　　　592　　 36.68
30．<6379> レイズネク 　　　　　195　　　　379　　　0.33
31．<7537> 丸文 　　　　　　　　191　　　　402　　　0.55
32．<5801> 古河電 　　　　　　　189　　　　955　　　2.68
33．<4931> 新日本製薬 　　　　　188　　　　532　　　0.09
34．<7596> 魚力 　　　　　　　　172　　　　251　　　0.07
35．<2207> ｍｅｉｔｏ 　　　　　170　　　　246　　　0.18
36．<7616> コロワイド 　　　　　168　　　4,083　　　0.05
37．<7731> ニコン 　　　　　　　163　　　　421　　　1.22
38．<4063> 信越化 　　　　　　　155　　　　458　　　7.58
39．<9405> 朝日放送ＨＤ 　　　　154　　　　206　　　0.90
40．<9023> 東京メトロ 　　　　　133　　　1,110　　　3.72
41．<8331> 千葉銀 　　　　　　　132　　　　491　　　1.23
42．<3031> ラクーンＨＤ 　　　　124　　　　408　　　2.81
43．<9048> 名鉄 　　　　　　　　122　　　　214　　　2.95
44．<9832> オートバクス 　　　　121　　　　186　　　0.33
45．<7458> 第一興商 　　　　　　117　　　　242　　　0.98
46．<9052> 山陽電 　　　　　　　117　　　　599　　　0.01
47．<6770> アルプスアル 　　　　113　　　　337　　　0.57
48．<6146> ディスコ 　　　　　　111　　　　548　　　2.33
49．<3105> 日清紡ＨＤ 　　　　　110　　　　179　　　2.48
50．<3153> 八洲電機 　　　　　　107　　　　495　　　0.16

株探ニュース