Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡ÖFUTATABI¥Ä¥¢¡¼¡×ºÆ»ÏÆ°¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò
¡¡º£Ç¯4·î¤«¤éÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤ë¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2025-2026 FUTATABI¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡£6·î22Æü¤Îº´²ì¸ø±é¡Êº´²ì»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë¤Þ¤Ç14¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¾®µÙ»ß¤·¡¢8·î30Æü¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Ê¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡Ë¤«¤éÍèÇ¯7·î12Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÊÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¤Þ¤Ç·×53¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖFUTATABI¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º°ÊÍè¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤â°Õ³°¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç®¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î²ñ¾ì¤â¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤ÀÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡Ê2023¡Á24Ç¯¡Ë¤ÏÁ´61¸ø±é¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¡£2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ß¥ä¡ÊF¡Ë¤Î±´¡ÊUTA¡Ë¤ÎÎ¹¡ÊTABI¡Ë¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ¤ÓÁ´¹ñ¤ò½ä¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£°æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÇÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì°Ê³°¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏË¬¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊ¸²½¤ä¿©¤ÙÊª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÍ¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·ò¹¯Âè°ì¡£Ëè½µËö¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡£ÂÎÎÏ¤È¹¢¤ò¼é¤Ã¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÈÅý·×»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡É¤Î´Ö¤Ï¡ÖÆÁÅç¤Î°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤äµþÅÔ¤Î¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤Î¡Ë2½µ´ÖÁ°¤«¤é±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖFUTATABI¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö40¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤È½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡¢F-BLOOD¡¢¥½¥í¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¹½À®¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Î²Î¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢´°Á´À¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ³«½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀµÒ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿³Ú¶Ê¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë´ÑµÒ¤ÎËþ¤ÁÂ¤ê¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2025-2026 FUTATABI¡×¤ÏÍèÇ¯3·î8Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¡Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡Ê´û¤Ë´°Çä¤Î¸ø±é¤¢¤ê¡Ë¡£3·î20Æü¤ÎÊ¡Åç¸ø±é¡Ê¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9·î27Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍ¥ÀèÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¸åÆü¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¡£
¢£¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2025-2026 FUTATABI¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÊ¡Åç¡§¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¡§¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡§¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë) Âç¥Û¡¼¥ë
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡§ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È Âç·à¾ì
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë²Æì¡§ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È Âç·à¾ì
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡ËÀÐÀî¡§¶âÂô²Î·àºÂ
5·î8Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë (ÄÉ²Ã¸ø±é)
5·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§NHK¥Û¡¼¥ë
5·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë (ÄÉ²Ã¸ø±é)
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§Ä¹ÎÉÀî¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
7·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖFUTATABI¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º°ÊÍè¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤â°Õ³°¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç®¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î²ñ¾ì¤â¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Á°²ó¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£°æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÇÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì°Ê³°¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏË¬¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊ¸²½¤ä¿©¤ÙÊª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÍ¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·ò¹¯Âè°ì¡£Ëè½µËö¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡£ÂÎÎÏ¤È¹¢¤ò¼é¤Ã¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÈÅý·×»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡É¤Î´Ö¤Ï¡ÖÆÁÅç¤Î°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤äµþÅÔ¤Î¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤Î¡Ë2½µ´ÖÁ°¤«¤é±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖFUTATABI¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö40¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤È½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡¢F-BLOOD¡¢¥½¥í¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¹½À®¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Î²Î¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢´°Á´À¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ³«½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀµÒ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿³Ú¶Ê¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë´ÑµÒ¤ÎËþ¤ÁÂ¤ê¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2025-2026 FUTATABI¡×¤ÏÍèÇ¯3·î8Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¡Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡Ê´û¤Ë´°Çä¤Î¸ø±é¤¢¤ê¡Ë¡£3·î20Æü¤ÎÊ¡Åç¸ø±é¡Ê¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9·î27Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍ¥ÀèÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¸åÆü¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¡£
¢£¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2025-2026 FUTATABI¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÊ¡Åç¡§¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¡§¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡§¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë) Âç¥Û¡¼¥ë
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡§ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È Âç·à¾ì
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë²Æì¡§ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È Âç·à¾ì
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡ËÀÐÀî¡§¶âÂô²Î·àºÂ
5·î8Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë (ÄÉ²Ã¸ø±é)
5·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§NHK¥Û¡¼¥ë
5·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë (ÄÉ²Ã¸ø±é)
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§Ä¹ÎÉÀî¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
7·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA