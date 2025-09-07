躍動したソン・フンミン（右端）。(C)Getty Images

　日本時間９月７日に開催された国際親善試合で、韓国代表がアメリカ代表と敵地で対戦。２−０で快勝した。

　開始18分、ペナルティエリア左でパスを受けたソン・フンミンが、左足で冷静にフィニッシュ。プレミアリーグのトッテナムを退団し、今季からMLSのロサンゼルスFCでプレーするキャプテンの一発で幸先良く先制した。
 
　さらに43分、ソン・フンミンのアシストで、イ・ドンギョンがおしゃれにヒールで流し込み、追加点をゲット。守っては無失点で抑え、10日には森保ジャパンと戦う、北中米ワールドカップの開催国を撃破した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】流石！ソン・フンミン＆オシャレ！イ・ドンギョン。韓国がアメリカから奪った２ゴール