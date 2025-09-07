老後の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは？ 年金初心者の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金の受給額について。※サムネイル画像：PIXTA

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、遺族年金の受給額についてです。

Q：現在64歳で遺族年金を受給しています。国民年金額が増えると、遺族年金も増えるのでしょうか？

「私は現在64歳で遺族年金を受け取っています。毎年、国民年金額が改定されていますが、国民年金額が上がると、遺族年金も増えるのでしょうか？」（Cさん）

A：令和7年度（2025年度）の年金額は、遺族年金も国民年金と同じように増額されます

年金額（老齢年金や遺族年金など）は、賃金や物価の変動に合わせて、毎年度見直される仕組みになっています。

令和7年度（2025年度）の年金額は、令和6年度（2024年度）に比べて1.9％引き上げとなりました。これに伴い、国民年金だけでなく、遺族年金（遺族基礎年金と遺族厚生年金）も同じ率で増額されます。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)