現在64歳で遺族年金を受給しています。国民年金額が増えると、遺族年金も増えるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、遺族年金の受給額についてです。
令和7年度（2025年度）の年金額は、令和6年度（2024年度）に比べて1.9％引き上げとなりました。これに伴い、国民年金だけでなく、遺族年金（遺族基礎年金と遺族厚生年金）も同じ率で増額されます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、遺族年金の受給額についてです。
Q：現在64歳で遺族年金を受給しています。国民年金額が増えると、遺族年金も増えるのでしょうか？「私は現在64歳で遺族年金を受け取っています。毎年、国民年金額が改定されていますが、国民年金額が上がると、遺族年金も増えるのでしょうか？」（Cさん）
A：令和7年度（2025年度）の年金額は、遺族年金も国民年金と同じように増額されます年金額（老齢年金や遺族年金など）は、賃金や物価の変動に合わせて、毎年度見直される仕組みになっています。
令和7年度（2025年度）の年金額は、令和6年度（2024年度）に比べて1.9％引き上げとなりました。これに伴い、国民年金だけでなく、遺族年金（遺族基礎年金と遺族厚生年金）も同じ率で増額されます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)