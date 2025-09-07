¤³¤ì¤Ï´°Á´°ìÃ×¡¡Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼Æ¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤Îàå«á¤Ë11Ëü¿Í¤¬¤â¤óÀä¡Ö¤ª¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿Í´Ö¤È¸¤¡¢º²¤Þ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¼õ¤±¿È¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û304.6Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà»ô¤¤¼ç¤È¼Æ¸¤¤Îå«á¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î31Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¼Æ¸¤¤¿¤±¤Á¤è¡×¡Ê¡÷takechiyo_shiba¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÁÆ¬¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¿Í´Ö¤È¸¤¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
º¸ÏÓ¤Ç¼Æ¸¤¤òÊú¤¨¤¿»ô¤¤¼ç¤¬¡¢±¦¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¸þ¤±¤Æº¸Â¤òÁ°Êý¤Ë¿¤Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Êú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Æ¸¤¤µ¤ó¤â¡¢¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÂÎÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤«¡¢´°Á´¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª
¤½¤¦¤¤¤¦·Ý¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
@takechiyo_shiba¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐ¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë»£¤ì¤¿´ñÀ×¤Î°ìËç¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï9·î2Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê»ô¤¤¼ç¤È¸¤¤Ï»÷¤ë¤Î¤«
¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤È¸«»ö¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼Æ¸¤¡Ö¤¿¤±¤Á¤è¡×¡Ê5ºÐ¡¢ÃË¤Î»Ò¡Ë¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë»³¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤ÈÆ»Ãæ¤Ç¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¿¤±¤Á¤è¤µ¤ó¤¬¡¢·ê¤ËÉ¡¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Õ¤´¤Õ¤´¡£
¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤¬¤¿¤±¤Á¤è¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¢¤²¡¢Êú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¾¯¤·¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÐ¤Ëíµ¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¤³¤Îà´ñÀ×¤Î1Ëçá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Øå«¡Ù¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë»³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡¢¤Ê¤é¤Ìà¿Í¸¤°ìÂÎá¤Ê¥ê¥ó¥¯¤ò¸«¤»¤¿@takechiyo_shiba¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê3ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ñÀ×¤Î²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö´°Á´¤Ë°ìÃ×¡×
¡Ö¤ª¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö´°àú¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ²Ä°¦¤¤w¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ô¤¤¼ç¤Ï¸¤¤Ë»÷¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×