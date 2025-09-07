岡山県総社市で６日、市役所旧庁舎のお別れ会が行われ、職員や市民ら約１５０人が参加して長年親しんだ庁舎の名残を惜しんだ。

旧庁舎は、地下１階、地上３階建ての鉄筋コンクリート造りで、１９６９年に建設。老朽化などから旧庁舎の解体が決定し、今年４月、新庁舎の供用が始まった。旧庁舎の跡地には、倉庫棟やバス車庫などが建設される予定だという。

玄関前で開かれた式典では、片岡聡一市長が「感謝の気持ちを込めてお別れしたい。本当に長い間ありがとう」とあいさつ。その後、庁舎内の見学会も行われ、市民らが市長室や議場で写真を撮るなどしていた。

メッセージボードに「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！！」と書いたという同市の主婦（５９）は「お疲れさまという思いで書いた。さみしいけれど、未来へ引き継ぐ思いでお別れしたい」と話していた。

不要備品、高倍率となった一部は抽選に

総社市は、旧庁舎で使用され、不要となった椅子や机などを市民に活用してもらおうと、約１４００点を無償譲渡。先月下旬には、高倍率となった一部の物品の抽選会も行われた。

最高倍率となる１１４倍の「市長の椅子」を手に入れた同市の自営業女性（６９）は「娘婿の部屋の椅子が古くなり、『市長の椅子をもらえたらいいね』と話していた。絶対無理だと思っていたので本当にうれしい」と喜んでいた。