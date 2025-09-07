「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

１２安打を放って５安打しか許していないのに負けた広島。好機を逸し続けて追加点を奪えずにいると、失策が絡んでの失点から敗戦。新井監督は「チャンスで捉えた打球が正面にいくことが結構あった。バット振れている」ともどかしさを押し殺して打線の内容を評価した。

幸先は良かった。初回にモンテロの適時三塁打で１点を先制。２戦連続で初回に点を入れるも、ここから拙攻を連発した。三回は無死一、二塁からモンテロの痛烈なライナーが遊撃手正面、次打者・末包のライナーも左翼手の正面に飛んでしまって無得点。四回も２死満塁までこぎ着けたが、頼みの小園が遊飛に倒れて、制球に苦心していた相手先発・門別を仕留めきれなかった。

「捉えているんだけど、（打球が野手の）正面にいってしまうというね。チャンスでそういうのが続いた」と指揮官。リードしているのに居心地の悪い序盤を終えると、四回に守備にほころびが…。１死から中野のゴロを一塁手・モンテロが後ろにそらして二進を許し、佐藤輝の適時打で同点に追いつかれた。

さらに１点を勝ち越された直後の六回２死満塁では打ち取った正面のゴロを三塁手・佐々木が後逸。痛恨の適時失策で追加点を与え、天を仰いだルーキーは「１番やってはいけないミス。自分の実力不足」と唇をかみしめた。

この２つの失策に対して新井監督は「（モンテロの失策は）イレギュラーしたように見えた。（佐々木）泰も勉強だと思う。また練習するしかないね」とコメント。いずれのミスも失点につながった痛すぎるミスだが、若手育成も掲げる中でかばうことに徹した。

これで９月は１勝４敗となり、借金は再び今季ワーストタイとなる１１まで膨らんだ。新井監督は「また明日」と言って、前を向いた。苦しい状況だが３位・ＤｅＮＡ戦とはまだ３差。ＣＳ争いに踏みとどまるため、まずは目の前での阪神の胴上げを阻止しなければならない。