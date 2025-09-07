¹À¥¤¹¤º¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Â¸ºß¤ò¹ðÇò¡Ö¡È¤â¤¦·ù¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
½÷Í¥¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÅ¨¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
MC²ÃÆ£¹À¼¡¤é¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢12Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹À¥¤Ï¡¢»Ð¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤¸¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¡ÈÅìµþ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë¿Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÇ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¡ÈÅìµþ¤Î¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»öÌ³½êÂ¦¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¡ÊÅö»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥Ð¥¹¥±¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÇ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÅÏÃÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¦Âç¹æµã¤·¤Æ¡£¡È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¡Á¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¹À¥¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ê»öÌ³½êÂ¦¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ë¡ÈCM¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÏÃ¤â¤¤¿¡Ë¡£¿ÍÁ°¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤Ç¤â¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ê¤½¤ÎCM½Ð±é¤ÎÁª¹Í¤Ë¡Ë¼õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÊCM¤Î»Å»ö¤¬¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¤Î¿·¿ÍÀï¤Î»î¹ç¤È¡È¥É¤«¤Ö¤ê¡É¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¡É¿·¿ÍÀï¤Ë¹Ô¤¯¡È¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡É¤¨¡©¥Ð¥¹¥±¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ªÅìµþ¤Î¿Í¡¢¤â¤¦·ù¤¤¡È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤«¤é¡ÖÈ¿È¯¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢Åö»þ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡£¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¡ÈÅ¨¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡©Åìµþ¤Î¤ä¤Ä¤é¤ò¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÈÅ¨¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¡Ê¹À¥¤ÎÃÏ¸µ¡ËÀÅ²¬¤ÈÅìµþ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹À¥¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£