『スター・ウォーズ』ジャバ・ザ・ハットの眼リングやデス・スターのピアスが発売開始 ─ 『JAM HOME MADE / STAR WARS Collection』
『スター・ウォーズ』ジャバ・ザ・ハットとミレニアム・ファルコンをモチーフにしたシルバーアクセサリーが、JAM HOME MADEより販売開始となった。
JAM HOME MADE / STAR WARSコレクションに新作。「ジャバ・ザ・ハット」の指輪はドールアイ仕様、「ミレニアム・ファルコン」は銀河系を光速で航行する姿をイメージして再現した。
その他、シリーズを通して愛され続ける「R2-D2」、「デス・スター」、帝国軍・反乱軍それぞれのマークなど、作品の世界観を彩る象徴的なモチーフを立体的に再現し、アクセサリーに。名作は色褪せず後世にも継承されていくように、思い出と思い入れを込められる作品ファン垂涎のアクセサリーコレクションだ。「ジャバ・ザ・ハット」リング
【サイズ】 #15,17,19,21 【カラー】 シルバー
【素材】 シルバー925 【価格】 \33,000（税込）
【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21 【カラー】 シルバー
【素材】 シルバー925 【価格】 \16,500（税込）
【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー
【素材】 シルバー925 【価格】 \19,800（税込）
【サイズ】 S,M,L,XL 【カラー】 ブラック、ホワイト
【素材】 ポリエステル65%、コットン35% 【価格】 \8,800（税込）
【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー
【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）
【サイズ】 40+10cm 【カラー】 シルバー
【素材】 真鍮 【価格】 \9,900（税込）
【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー
【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）
【サイズ】 ONE 【カラー】 ブラック
【素材】 シルバー925 【価格】 \7,700（税込）
【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー
【素材】 シルバー925 【価格】 \6,600（税込）
(C)&(TM)Lucasfilm ltd.
発売元：（株）ニュートラルコーポレーション