『スター・ウォーズ』ジャバ・ザ・ハットの眼リングやデス・スターのピアスが発売開始 ─ 『JAM HOME MADE / STAR WARS Collection』

『スター・ウォーズ』ジャバ・ザ・ハットとミレニアム・ファルコンをモチーフにしたシルバーアクセサリーが、JAM HOME MADEより販売開始となった。

JAM HOME MADE / STAR WARSコレクションに新作。「ジャバ・ザ・ハット」の指輪はドールアイ仕様、「ミレニアム・ファルコン」は銀河系を光速で航行する姿をイメージして再現した。

その他、シリーズを通して愛され続ける「R2-D2」、「デス・スター」、帝国軍・反乱軍それぞれのマークなど、作品の世界観を彩る象徴的なモチーフを立体的に再現し、アクセサリーに。名作は色褪せず後世にも継承されていくように、思い出と思い入れを込められる作品ファン垂涎のアクセサリーコレクションだ。

「ジャバ・ザ・ハット」リング

【サイズ】 #15,17,19,21 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \33,000（税込）

「ミレニアム・ファルコン」リング

【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \16,500（税込）

「ミレニアム・ファルコン」ブレスレット

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \19,800（税込）

STAR WARS Tシャツ

【サイズ】 S,M,L,XL 【カラー】 ブラック、ホワイト

【素材】 ポリエステル65%、コットン35% 【価格】 \8,800（税込）

「デス・スター」ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）

「R2-D2」ネックレス

【サイズ】 40+10cm 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \9,900（税込）

「R2-D2」ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）

帝国軍ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 ブラック

【素材】 シルバー925 【価格】 \7,700（税込）

反乱軍ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \6,600（税込）

(C)&(TM)Lucasfilm ltd.

発売元：（株）ニュートラルコーポレーション



