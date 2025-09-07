韓国恋愛リアリティ出演美女、屈辱の“ゼロ投票”で涙…「卵子凍結」発言も波紋

韓国の恋愛リアリティ番組『私はSOLO、その後 愛は続く』（原題）で、美女出演者の涙が流れた。

【写真】『私はSOLO』出演女性、胸元大胆露出

9月4日の放送では、投票ゼロだった女性参加者オクスン（仮）が、男性参加者のミスター・ナと会話を交わす様子が描かれた。なお同番組は、参加者のプライバシー保護のため仮名で行われる。

ミスター・ナは「今は集中すべき時だ。その集中を君に向けたい」と気持ちを伝えたが、オクスンは「男らしくて素敵だけど、異性として好感に発展するかは分からない。惹かれないのにも理由はないみたい」と線を引いた。

その後、チェリストである26期スンジャの演奏を聴いたオクスンは、一人で部屋に入り涙を流した。インタビューで「チェロの音があまりにも切なく響いた。ゼロ投票の現実もすごく悲しかった。努力しなかった自分のせいでもある」と正直に語った。

（画像＝『私はSOLO』）

さらに「選択と集中をしようと思って来たのに、いざとなると心惹かれる人がいなかったようだ」と自責の念を明かした。

番組の最後に公開された次回予告では、オクスンが「私、卵子を凍結した」と打ち明ける衝撃的なシーンが流れ、次回への関心を高めた。

『私はSOLO、その後 愛は続く』は毎週水曜日午後10時30分に放送されている。

（記事提供＝OSEN）