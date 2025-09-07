「to go from rags to riches」の意味は？ヒントを見て考えて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、お金に関する言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「貧乏から成りあがってたくさんのお金を手にすること」でした！

「to go from rags to riches」は「貧乏から成りあがってたくさんのお金を手にすること」を表すイディオムです。

ragsは、「ぼろ布、みすぼらしい人」のことを指していますよ。

「Actor Jim Carrey went from rags to riches.」

（俳優のジムキャリーは貧乏からお金持ちになった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。