「to go from rags to riches」の意味は？ヒントを見て考えて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to go from rags to riches」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、お金に関する言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「貧乏から成りあがってたくさんのお金を手にすること」でした！
「to go from rags to riches」は「貧乏から成りあがってたくさんのお金を手にすること」を表すイディオムです。
ragsは、「ぼろ布、みすぼらしい人」のことを指していますよ。
「Actor Jim Carrey went from rags to riches.」
（俳優のジムキャリーは貧乏からお金持ちになった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部