◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには１２勝目を狙う山本由伸投手（２７）が上がる。

１９９５年９月６日、ルー・ゲーリックを抜き、２１３１試合連続出場の大リーグ記録を樹立したカル・リプケン・ジュニア氏（現オリオールズ共同オーナー）の記録達成３０周年の記念式典が試合前に行われた。冒頭でオ軍ＯＢで元巨人のデーブ・ジョンソン氏の訃報が届けられ、黙とうが捧げられた。殿堂入りのジム・パルマー氏ら当時の同僚らが駆けつけ、オ軍一筋でプレーした“鉄人”は、真っ赤なオープンカーに乗り、外野を一周。スピーチの後、始球式では、当時２歳だった息子ライアン氏のボールを受け、大歓声を受けた。

前日に当地でメディア対応し、「今のメジャーでは難しいが、誰かが記録を更新できるんじゃないかと思っている。そうなれば、応援したい。連続出場とは、困難な時も決して諦めないこと」と述べた。ゲーリック超え後も記録は更新され、１９８２年５月３０日から９８年９月２０日まで１５年間に渡る２６３２連続試合出場が現存する大リーグ記録だ。現役選手では、ブレーブスのマット・オルソンが７６１試合連続出場中だが、前人未到の記録と言えそうだ。