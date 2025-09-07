女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の番組公式SNSが今月5日に更新され、屋村草吉役の俳優・阿部サダヲ（55）と朝田蘭子役の女優・河合優実（24）がオフショットを披露した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第115話（9月5日）、蘭子は草吉に遭遇し「逃がさんで、ヤムおんちゃん。ここで会うたが百年目やき」――。その続きかのような1枚に、番組公式SNSは「立ち去ろうとする草吉をガッチリ確保する蘭子です」と添えた。

2人は、タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大旋風を巻き起こした昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」で共演。阿部は主人公・小川市郎役、河合は愛娘・小川純子役を演じた。

“貴重にもほどがあるオフショット”は4月29日、若松次郎役の俳優・中島歩も加わった5月28日に続く第3弾。SNS上には「阿部サダヲさんのしまった！と河合優実さんのいたずらっぽい表情がたまりません」「あの2人があのバスに乗って、歳を重ねたんじゃないかと思うほどのうれしさ」「（『ふてほど』の1場面とともに）阿部サダヲが河合優実 にガッチリ確保されたのは、これが2回目w」などの声が続出。反響を呼んでいる。