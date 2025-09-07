【アトリエうかい秋】栗や南瓜を使った贅沢クッキー缶＆限定ふきよせ

“うかいの余韻をご家庭へ”をコンセプトに、四季折々の素材を生かした菓子作りを続ける「アトリエうかい」。2025年9月1日からは、栗や南瓜、紫芋など秋を代表する味覚を使った新作が登場しました。ハロウィン仕様のクッキー缶や、伝統的な「ふきよせ」をモチーフにした詰め合わせ、関西限定の紋様缶まで。彩り豊かなパッケージとともに、秋の贈り物や自分へのご褒美におすすめのラインナップです♡

フールセック・ハロウィン小缶

「フールセック・ハロウィン小缶」（税込3,340円）は、紫芋や南瓜のやさしい甘みと、カカオやバターが織りなす深い風味を楽しめる8種のクッキーの詰め合わせ。

ジャック・オー・ランタンを思わせるオレンジのリボンと、月夜をイメージした紫色の缶でお届けします。秋のパーティーやお手土産に華を添える限定アイテムです。

秋素材を楽しむ「ふきよせ 実り」

ふきよせ 実り

「ふきよせ 実り」（税込1,300円）は、栗や南瓜、紫芋など旬の素材を取り入れた限定クッキー。

日本の伝統菓子“吹き寄せ”をモチーフに、秋の葉が風に舞い寄せられる情景をクッキーで表現しました。

小ぶりながらも多彩な味わいが詰まっており、ティータイムやちょっとした贈り物にぴったりです。

関西限定！秋の紋様缶

秋の紋様缶

アトリエうかい 高島屋大阪店

アトリエうかい 高島屋京都店

京都と大阪の店舗限定で販売される「秋の紋様缶」（税込3,450円）は、胡麻やお茶、果実の風味をいかしたクッキーに加え、紫芋や南瓜などの秋限定の味わいを詰め合わせた贅沢な一缶。

和の紋様を施した掛け紙が特別感を演出し、晴れの日の贈り物にもふさわしい逸品です。高島屋京都店・高島屋大阪店のみで購入可能なレアな限定商品です。

秋の贈り物に彩りを

アトリエうかいの秋限定コレクションは、栗や南瓜、紫芋といった季節の恵みを丁寧に生かした彩り豊かなラインナップ。

「フールセック・ハロウィン小缶」は華やかなハロウィン仕様、「ふきよせ 実り」は和の趣を楽しめる詰め合わせ、そして関西限定「秋の紋様缶」は特別感あふれる逸品です。

今年の秋に大切な人や自分への贈り物へいかがでしょうか？