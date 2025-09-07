子どもが独立し、夫婦水入らずの穏やかな日々がスタート。そんな矢先に告げられる、わが子からの「お願い」。それは、長年築いてきた信頼関係や、これからの生活設計さえも揺るがしかねない、あまりに想定外のひと言でした。

穏やかな日々を急転させた「娘のひと言」

都心から電車で1時間ほどの郊外で暮らす、鈴木一郎さん（68歳・仮名）と良子さん（65歳・仮名）夫婦。一郎さんが65歳で完全に仕事を引退して3年が経ちます。

現役時代は中堅の食品メーカーを勤め上げた一郎さん。退職金で住宅ローンも完済し、ようやく肩の荷が下りました。現在の収入は、夫婦2人分の年金を合わせて月におよそ24万円。贅沢はできませんが、趣味の家庭菜園で採れた野菜を食卓に並べたり、たまに近所の友人とグラウンドゴルフに出かけたりと、そんな穏やかな毎日を送っていました。

しかし、その平穏な日々は、夏の終わりのある週末に急転します。都内で一人暮らしをする次女の美咲さん（35歳・仮名）から、「大事な話がある」と、改まった様子の連絡があり、実家へ帰省することになりました。

「『大事な話』なんて言うものですから、てっきり結婚の報告かと期待してしまって。もうそんな歳ですし、どんなお相手を連れてくるのかしらと、胸を膨ませていました」と良子さん。口では「そうか、あいつもやっとか」とぶっきらぼうに言いながらも、一郎さんもまた、娘の吉報を心待ちにしていたといいます。

しかし、駅まで迎えに行った2人は、すぐに娘の異変に気づきました。いつものように笑顔で手を振る美咲さんでしたが、その表情はどこか力なく、目の下にはうっすらと隈が浮かんでいたのです。

食卓には、良子さんお手製の料理が並び、思い出話に花が咲きます。一見、いつもと変わらない家族団らんの風景。ですが、美咲さんの口数は明らかに少なく、上の空でした。食事が終わり、リビングで寛いでいた時、美咲さんは意を決したようにテレビを消し、両親の前に正座しました。ただならぬ雰囲気に、一郎さんと良子さんは息をのみました。

「パパ、ママ、お願いがあるの……」

娘の口から次に発せられたのは、夫婦にとってあまりにも想定外の言葉でした。

「本当にごめんなさい……お金を、300万円、貸してほしいの」

その一言に、リビングの空気は凍りつきました。

「どういうことだ。何に使ったんだ。まさか、変な男に貢いだんじゃないだろうな。それとも……サラ金か？」

矢継ぎ早に問い詰める一郎さんに、美咲さんはただ「ごめんなさい」と泣きじゃくるばかりで、要領を得ません。

35歳娘の涙の告白…「借金の理由」

しばらく嗚咽が続いた後、美咲さんはぽつり、ぽつりと事情を話し始めました。その内容は、両親の想像をはるかに超えるものだったのです。

借金の理由は、ギャンブルや浪費ではありませんでした。数年前から交際し、結婚の約束もしていたという恋人の存在。彼が立ち上げた事業がうまくいかず、資金繰りに窮した際に「君しか頼れない」と懇願され、美咲さんは彼の事業資金のために複数の消費者金融から借金をしてしまったというのです。

「最初はすぐに返すって言ってたの。でも、事業はどんどん傾いて……」

彼のために個人で借り入れた多額の借金が雪だるま式に膨らんで、もはや自力での返済は不可能な状態に陥っていたのです。娘の口から語られた衝撃の事実に、一郎さんは怒りの矛先を失い、ただ唇をかむことしかできませんでした。

金融庁等資料『多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向』によると、貸金業者からの借入残高や多重債務者数は、法改正後に大きく減少しましたが、近年は120万〜140万人程度と横ばいで推移しています。借入れの主な理由は依然として「生活費の不足を補うため」が最も多く、「商品・サービス購入」が続きます。また「事業資金の補てん」や「他人の債務保証・借金の肩代わり」による多重債務も。さらに財務局や地方自治体への相談件数は増加傾向にあります。

美咲さんのように、親しい間柄だからこそ断り切れず、安易に借金を重ね、多重債務者になってしまう――決して珍しいことではありません。

徐々に冷静さを取り戻した一郎さんは、「相談してくれて、よかったと思いました」と語ります。前述の資料によると、多重債務を原因とする自殺者は年間700人以上報告されています。もし娘が誰にも頼れず、一人で思い詰めていたら……最悪の結末を迎えていた可能性もゼロではなかったのです。

300万円という金額は、収入が年金だけの鈴木さん夫婦にとって大きなものです。それでも美咲さんが作った借金を肩代わりすることにしたといいます。

［参考資料］

金融庁等資料『多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向』