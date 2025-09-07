【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第34話】蔦重、決意をもって意次の屋敷訪れる
【モデルプレス＝2025/09/07】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第34話「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」が、7日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
老中首座に抜擢された定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。
そんな中、蔦重（横浜）は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。
意次（渡辺謙）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第34話あらすじ
老中首座に抜擢された定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。
そんな中、蔦重（横浜）は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。
意次（渡辺謙）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】