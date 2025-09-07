特集「キャッチ」です。福岡市で喫茶店の店主を務めるこちらの女性は、2年前、次第に体の自由が利かなくなる国指定の難病、ALSと診断されました。「思い出の味」をレシピとして残したい。家族と料理をこよなく愛する女性の思いをお伝えします。

福岡市中央区にある小さな喫茶店。7月にオープン7周年を迎え、ささやかなパーティーが開かれました。ひときわ笑顔の女性がいます。店主のまさこさん（44）です。





■まさこさん（44）Qこの店はどんな場所ですか？「ご縁が生まれる場所。」まさこさんは今、病と闘っています。ALS＝筋萎縮性側索硬化症。神経の障害で徐々に手足などの筋肉が痩せ、思うように動かせなくなる国指定の難病です。治療法は確立されていません。

おいしいものを食べて、それを再現するのが大好きだったまさこさん。食べた人の心と体を満たしたいと、自分の店を持ったのは37歳の時でした。毎日立つ店のキッチンから、おいしそうに食べる人たちの顔を見るのが何より幸せでした。



体の異変を感じたのは5年ほど前です。左足が動かしにくくなり、歩くのが難しくなっていきました。2年前にALSと診断され、店のキッチンは友人に任せることになりました。



絶望と恐怖。ただ、持ち前の明るさがむしばまれることはありませんでした。



■まさこさん

「ずっとネガティブでいたらそれに飽きたというか、その時間がもったいない。もちろんネガティブにもなるけれど、切り替えはできるようになりました。」

■琳ちゃん

「ママー、ボールがね、琳って書いてあるところにあった。」



まさこさんには、病気と分かる前に授かった2人の子どもがいます。しっかり者の琳ちゃんはいつも、まさこさんの手助けをしてくれています。



■まさこさん

「（料理を）1年半くらい前までは作っていたのですが、たぶん記憶には残っていない。」

「（作ってあげたいのは）メニューっていうよりも、お弁当。」

もう立てなくなった自宅のキッチンに、梅干しの瓶が並びます。5年ほど前にまさこさんが漬け込んだものです。天然の塩だけを使った、昔ながらのしょっぱい梅干しです。



■琳ちゃん

「いいにおい。いいよ、ママ。2つあるから。」

■まさこさん

「あとで。」

■琳ちゃん

「じゃあ置いておくよ。」



少しずつ動けなくなる進行性の病気と共に生きながら、今できること。不安と葛藤の先にたどり着いたのが、子どもたちに母の味を残すことでした。

プロの経験や知識、感性を生かして料理をしてきたまさこさんですが、1年ほど前から頭の中に残るレシピをスマートフォンに書き起こしています。記録した料理は100を超えました。本にまとめて出版するのが、今の大きな目標です。



■まさこさん

「子どもたちが自分で料理をするようになった時のヒントになるように。」

この日は友人同士が集まり、まさこさんのレシピの料理を作りました。クルミをすり潰して、みりんやしょうゆなどを加え、甘辛いタレを作ります。潰して丸めたごはんに塗って香ばしく焼き上げ、完成したのは五平餅（ごへいもち）です。料理が得意で、まさこさんをかわいがってくれている長野出身のおばあちゃんの味です。



親戚みんなでバーベキューをしながらほおばった楽しい思い出が、この味と共によみがえります。



■まさこさん

「例えば、音楽で懐かしい音楽を聴いた時に思い起こされる思い出と同じように、味にもその時の記憶が残る。」



何気ない日常の中で生まれる思い出の味。それこそが子どもたちの心に残したいものです。



■まさこさん

「おいしい＝しあわせと思うから。」



■琳ちゃん

「好きなの。おいしいから好き。」



